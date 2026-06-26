Miałem pochwalić ten smartfon, ale producent przegiął

Ten smartfon zrobił na mnie dobre pierwsze wrażenie. Przeglądając jednak jego opis, natknąłem się na element, który mnie zbulwersował. Żaden producent nie powinien iść w tym kierunku.

Nowy smartfon Nubia Air Pro oferuje skandaliczną funkcję. Producent przesadził

Smartfon Nubia Air Pro, podobnie jak dziś już każde urządzenie z Androidem, oferuje różne funkcje, oparte na sztucznej inteligencji. Wśród nich znajdują się agenty AI, które mogą przybrać różną formę. O ile jednak nauczyciela angielskiego można uznać za jak najbardziej przydatnego, podobnie jak „inteligentne” narzędzia do edycji obrazów i tekstu, o tyle możliwość obcowania z dziewczyną AI i chłopakiem AI zdecydowanie nie powinna być dostępna.

Agenty AI w smartfonie Nubia Air Pro (źródło: Nubia)

Bo choć może wydawać się, że to remedium na samotność, która jest coraz powszechniejsza w dzisiejszym świecie, to w rzeczywistości nie rozwiązuje to tego problemu, a nawet… może go pogłębić. A ponadto dodatkowo doprowadzić do wycofania społecznego i zniekształcenia oczekiwań wobec prawdziwych ludzi, i tym samym większych trudności z nawiązywaniem relacji z ludźmi w realnym świecie.

Podobnego zdania jest Apple – Craig Federighi niedawno zadeklarował, że Siri nie będzie mogła być dziewczyną AI, ponieważ nawet wtedy, gdy użytkownik spróbuje nakłonić ją do wejścia w „relację romantyczną”, Siri „nie będzie tym zainteresowana”.

Poza tym jednak smartfon Nubia Air Pro może się spodobać

Korzystanie z agentów AI nie jest – na szczęście – (jeszcze…?) obowiązkowe. I bardzo dobrze, ponieważ nowy smartfon Nubia Air Pro cechuje się przyzwoitą specyfikacją, która może zachęcić do zakupu mniej i średnio wymagających użytkowników.

Jego zdecydowanie najmocniejszą stroną jest smukłość i relatywnie mała waga, gdyż smartfon Nubia Air Pro ma tylko 5,99 mm grubości i waży 172 gramy. Warto też od razu wspomnieć, że otrzymał metalową ramę ze stopu aluminium, która ma zapewnić wysoką wytrzymałość na uszkodzenia. Model ten jest także odporny na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klas IP68, IP69 i IP69K.

Nubia Air Pro (źródło: Nubia)

Zdecydowanie mocną stroną jest również wyświetlacz, ponieważ to 6,77-calowy ekran AMOLED o jasności do 4500 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 144 Hz, głębią kolorów 1,07 miliarda i ściemnianiem PWM 3840 Hz. Producent deklaruje też współczynnik screen-to-body na poziomie aż 95,4%.

Na przodzie jest także 32 Mpix aparat, natomiast na tyle o rozdzielczości 108 Mpix. Ponadto na pokładzie znajdują się procesor MediaTek Dimensity 7100 2,4 GHz (6 nm), 8 GB RAM LPDDR5X i od 256 do 512 GB pamięci flash typu UFS 2.2 (w zależności od wersji). W związku z tym smartfon Nubia Air Pro powinien działać płynnie i (całkiem) szybko.

Całość zasila akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 45 W, ładowania obejściowego i zwrotnego ładowania przewodowego o mocy 10 W (funkcja powerbanku).

Ile kosztuje smartfon Nubia Air Pro? Cena jest na razie nieoficjalna

Producent nie podał jeszcze oficjalnej ceny tego modelu, lecz jeden z branżowych informatorów, Roland Quandt, twierdzi, że smartfon Nubia Air Pro w wersji 8/512 GB będzie kosztował w Europie 350 euro, co aktualnie jest równowartością około 1500 złotych.

Trzeba tutaj przypomnieć, że Nubia Air trafiła do sprzedaży w Polsce w październiku 2025 roku i kosztowała na start 999 złotych, w związku z czym polska premiera wersji „Pro” jest wysoce prawdopodobna.