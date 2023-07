W jakim kraju najlepiej kupić MacBooka Pro? Na pewno nie w Polsce

Urządzenia produkowane przez Apple nigdy nie należały do najtańszych, w szczególności, jeśli chodzi o MacBooki Pro. Ich ceny zawsze były dla wielu osób wręcz kosmiczne. Zastanawialiście się kiedyś, gdzie można kupić je najtaniej? Powstał ciekawy ranking, który to obrazuje, jednak Polska nie ma czym się pochwalić w tym zastawieniu. Wygląda na to, że (w porównaniu do innych) sporo przepłacamy.

Przypomnijmy, co oferuje MacBook Pro 2023

Przenośne komputery Apple z dopiskiem „Pro” występują w dwóch wersjach: 14-calowej oraz 16-calowej. Ich specyfikacje różnią się nie tylko wielkością przekątnej wyświetlacza. Przypomnijmy, co można znaleźć na pokładzie MacBooka z mniejszym ekranem. Producent wyposażył urządzenie w 14,2-calowy wyświetlacz Liquid Retina XDR o rozdzielczości 3024×1964 pikseli (254 ppi). W podstawowej konfiguracji pod jego maską znalazł się 10-rdzeniowy Apple M2 Pro z 16-rdzeniowym układem GPU. Chipset współpracuje z 16 GB RAM oraz 512 GB dyskiem.

Z kolei podstawowa konfiguracja MacBooka Pro 16 oferuje użytkownikom 16-calowy wyświetlacz o dokładnie takich samych parametrach jak opisany powyżej model, 12-rdzeniowy procesor Apple M2 Pro z 19-rdzeniowym GPU, 16 GB RAM oraz 512 GB dysk. Za podstawowe modele trzeba zapłacić w Polsce odpowiednio 11999 złotych oraz 14999 złotych. Jak ta cena prezentuje się na tle innych rynków?

To tutaj kupisz MacBooka najtaniej. Polska daleko w tyle

Nie jest żadną tajemnicą, że ceny urządzeń elektronicznych różnią się od siebie na poszczególnych rynkach. Zależy to oczywiście od wielu czynników. W grę wchodzą przecież koszty transportu, podatki, koszt utrzymania sklepów oraz pracowników itd. Jednym z ważniejszych aspektów jest także kurs dolara w danym kraju. W sieci pojawiło się bardzo ciekawe zestawienie, które przedstawia, w jakim kraju można kupić MacBooka Pro najtaniej. Lokalne ceny zostały przeliczone na dolary amerykańskie.

Na pierwszym miejscu wśród krajów, gdzie możliwy jest zakup Macbooka Pro w najniższej cenie, znajduje się Malezja. Tam w przeliczeniu na dolary za 14-calową oraz 16-calową wersję trzeba zapłacić 1949 dolarów i 2391 dolarów. Na drugim miejscu tego zestawienia mamy Tajlandię z cenami kształtującymi się na poziomie 1998 dolarów i 2431 dolarów. Podium rankingu zamyka Australia z ceną 2004 dolary za MacBooka Pro 14 oraz Tajwan, gdzie za 16-calową wersję trzeba zapłacić 2469 dolarów.

Pierwsza dziesiątka zestawienia (źródło: Android Authority)

Najtańszym europejskim krajem okazała się Austria, która zajęła w tym zestawieniu 15. miejsce. Na tym rynku za podstawową konfigurację modelu z mniejszym ekranem trzeba zapłacić 2413 dolarów. Z kolei za MacBooka Pro 16 w Luksemburgu nalezy zapłacić 3007 dolarów i to najniższa cena w Europie.

Jak widzimy, pułap cen na Starym Kontynencie jest sporo wyższy niż w choćby w krajach azjatyckich. Gdzie w tym zestawieniu znalazła się Polska? Nasz kraj uplasował się na 35. (przedostatnim miejscu), tuż przed Turcją oraz Brazylią, a za Węgrami i Meksykiem – po przeliczeniu na dolary 14″ kosztuje u nas 2757, a 16″ 3446 dolarów.

Trudno się temu dziwić, kiedy przeliczymy malezyjskie ceny na złotówki i porównamy je z tymi obowiązującymi nad Wisłą. W przypadku MacBooka Pro 14 różnica to ponad 4200 złotych, a w MacBooku Pro 16 to już ponad 5500 złotych. Oczywiście przy zakupie takiego sprzętu w Malezji i przywiezieniu do Polski do kosztów dojdzie jeszcze m.in. cło, ale trzeba przyznać, że różnica i tak jest kolosalna.

Zestawienie, o którym mowa zostało przygotowane przez portal Android Authority na podstawie danych zebranych przez The Mac Index, który analizuje ceny urządzeń Apple na światowych rynkach i tworzy bardzo ciekawe zestawienia, takie jak to, którym właśnie się zajęliśmy.