Promocja na iPhone’y na chwilę przed premierą iPhone 17

Już 9 września 2025 roku Apple zaprezentuje nowe iPhone’y 17 (i wiele więcej). Jeżeli jednak nie zależy Wam na najnowszym modelu, w najbliższy weekend będziecie mogli taniej kupić smartfony z serii iPhone 16 i nie tylko.

Premiera iPhone 17 za 8 dni. A wcześniej w weekend promocja na (wciąż najnowsze) smartfony z rodziny iPhone 16

Wiele osób z pewnością ostrzy sobie pazurki na najnowsze smartfony Apple z serii iPhone 17, które zostaną oficjalnie zaprezentowane już 9 września 2025 roku. Ich przedsprzedaż (zapewne) rozpocznie się 12 września br.

Jeśli nie macie ciśnienia, żeby posiadać „Siedemnastkę”, już w najbliższy weekend będziecie mogli kupić (wciąż najnowsze) modele z serii iPhone 16. Od 5 do 6 września (piątek-sobota) taniej dostaniecie:

iPhone 16e od 2599 złotych,

iPhone 16 od 3199 złotych,

iPhone 16 Plus od 3799 złotych,

iPhone 16 Pro od 4399 złotych,

iPhone 16 Pro Max od 5599 złotych.

Promocja na smartfony z serii iPhone 16 na otwarcie nowego salonu iSpot w Katowicach (źródło iSpot)

Promocja będzie obowiązywała w nowo otwartym salonie iSpot w Galerii Katowickiej, znajdującej się przy ul. 3 maja 30 w stolicy województwa śląskiego. Łączny limit urządzeń w obniżonej cenie to 100 sztuk. Drzwi sklepu otworzą się o godzinie 9:00 i czekać będą na Was promocje nie tylko na smartfony, ale też inny sprzęt Apple.

Promocje na otwarcie nowego salonu iSpot w Katowicach

W najbliższy piątek i sobotę w nowo otwartym salonie iSpot w Galerii Katowickiej przy ul. 3 Maja 30 w obniżonych cenach kupicie również:

tablety iPad 11″ Wi-Fi 128 GB z procesorem Apple A16 za 1499 złotych (limit 50 sztuk) iPad Air 11″ Wi-Fi 128 GB z procesorem Apple M3 za 2499 złotych (limit 50 sztuk)

rysiki Apple Pencil (USB-C) za 299 złotych (limit 50 sztuk) Apple Pencil Pro za 499 złotych (limit 50 sztuk)

laptopy MacBook Air 13″ z procesorem Apple M2, 16 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 256 GB za 3599 złotych (limit 40 sztuk) MacBook Air 13″ z procesorem Apple M4, 16 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 256 GB za 4299 złotych (limit 30 sztuk) MacBook Air 13″ z procesorem Apple M4, 16 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 512 GB za 4799 złotych (limit 30 sztuk) MacBook Air 15″ z procesorem Apple M4, 16 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 256 GB za 4999 złotych (limit 25 sztuk)

komputer Mac Mini z procesorem Apple M4, 16 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 256 GB za 2399 złotych (limit 20 sztuk)

smartwatche Apple Watch SE GPS 40 mm za 799 złotych (limit 40 sztuk) Apple Watch series 10 GPS 42 mm od 1699 złotych (limit 40 sztuk) GPS 46 mm od 1899 złotych (limit 40 sztuk) GPS+Cellular 42 mm od 2199 złotych (limit 40 sztuk) GPS+Cellular 46 mm od 2399 złotych (limit 40 sztuk)

słuchawki AirPods 4 ANC za 649 złotych (limit 40 sztuk) AirPods Pro 2 za 849 złotych (limit 100 sztuk) AirPods Max za 1999 złotych (limit 20 sztuk)

Apple TV 4K 128 GB za 749 złotych (limit 20 sztuk)