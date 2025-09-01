Promocja na iPhone’y na chwilę przed premierą iPhone 17

Już 9 września 2025 roku Apple zaprezentuje nowe iPhone’y 17 (i wiele więcej). Jeżeli jednak nie zależy Wam na najnowszym modelu, w najbliższy weekend będziecie mogli taniej kupić smartfony z serii iPhone 16 i nie tylko.
Premiera iPhone 17 za 8 dni. A wcześniej w weekend promocja na (wciąż najnowsze) smartfony z rodziny iPhone 16
Wiele osób z pewnością ostrzy sobie pazurki na najnowsze smartfony Apple z serii iPhone 17, które zostaną oficjalnie zaprezentowane już 9 września 2025 roku. Ich przedsprzedaż (zapewne) rozpocznie się 12 września br.
Jeśli nie macie ciśnienia, żeby posiadać „Siedemnastkę”, już w najbliższy weekend będziecie mogli kupić (wciąż najnowsze) modele z serii iPhone 16. Od 5 do 6 września (piątek-sobota) taniej dostaniecie:
- iPhone 16e od 2599 złotych,
- iPhone 16 od 3199 złotych,
- iPhone 16 Plus od 3799 złotych,
- iPhone 16 Pro od 4399 złotych,
- iPhone 16 Pro Max od 5599 złotych.
Promocja będzie obowiązywała w nowo otwartym salonie iSpot w Galerii Katowickiej, znajdującej się przy ul. 3 maja 30 w stolicy województwa śląskiego. Łączny limit urządzeń w obniżonej cenie to 100 sztuk. Drzwi sklepu otworzą się o godzinie 9:00 i czekać będą na Was promocje nie tylko na smartfony, ale też inny sprzęt Apple.
Promocje na otwarcie nowego salonu iSpot w Katowicach
W najbliższy piątek i sobotę w nowo otwartym salonie iSpot w Galerii Katowickiej przy ul. 3 Maja 30 w obniżonych cenach kupicie również:
- tablety
- iPad 11″ Wi-Fi 128 GB z procesorem Apple A16 za 1499 złotych (limit 50 sztuk)
- iPad Air 11″ Wi-Fi 128 GB z procesorem Apple M3 za 2499 złotych (limit 50 sztuk)
- rysiki
- Apple Pencil (USB-C) za 299 złotych (limit 50 sztuk)
- Apple Pencil Pro za 499 złotych (limit 50 sztuk)
- laptopy
- MacBook Air 13″ z procesorem Apple M2, 16 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 256 GB za 3599 złotych (limit 40 sztuk)
- MacBook Air 13″ z procesorem Apple M4, 16 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 256 GB za 4299 złotych (limit 30 sztuk)
- MacBook Air 13″ z procesorem Apple M4, 16 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 512 GB za 4799 złotych (limit 30 sztuk)
- MacBook Air 15″ z procesorem Apple M4, 16 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 256 GB za 4999 złotych (limit 25 sztuk)
- komputer Mac Mini z procesorem Apple M4, 16 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 256 GB za 2399 złotych (limit 20 sztuk)
- smartwatche
- Apple Watch SE GPS 40 mm za 799 złotych (limit 40 sztuk)
- Apple Watch series 10
- GPS 42 mm od 1699 złotych (limit 40 sztuk)
- GPS 46 mm od 1899 złotych (limit 40 sztuk)
- GPS+Cellular 42 mm od 2199 złotych (limit 40 sztuk)
- GPS+Cellular 46 mm od 2399 złotych (limit 40 sztuk)
- słuchawki
- AirPods 4 ANC za 649 złotych (limit 40 sztuk)
- AirPods Pro 2 za 849 złotych (limit 100 sztuk)
- AirPods Max za 1999 złotych (limit 20 sztuk)
- Apple TV 4K 128 GB za 749 złotych (limit 20 sztuk)