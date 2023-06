Samsung usłyszał narzekania właścicieli Galaxy S23 – udostępni wyczekiwaną aktualizację

Choć Galaxy S23 na start kosztował od 4599 złotych (obecnie od 4149 złotych), a Galaxy S23+ od 5799 złotych (aktualnie od 5249 złotych), to oba smartfony dziś nie spełniają oczekiwań swoich właścicieli. Na szczęście Samsung usłyszał narzekania użytkowników i zapowiedział wyczekiwaną przez nich aktualizację aparatu, która wyeliminuje zgłaszany problem.

Rozmyte zdjęcia z Galaxy S23 – Samsung zapowiedział wydanie aktualizacji

Już jakiś czas temu pojawiły się sygnały, że aparaty w Galaxy S23 i Galaxy S23+ nie działają zgodnie z oczekiwaniami. Co to znaczy? Użytkownicy zgłaszali zastrzeżenia do ostrości zdjęć – nie była ona dla nich satysfakcjonująca. W zasadzie można tu użyć nawet czasu teraźniejszego, bo problem nadal występuje, ale jest dobra wiadomość – Samsung wie o tym problemie i oficjalnie zapowiedział, że go naprawi w „przyszłej aktualizacji oprogramowania”.

Co ciekawe, informacja o tym pojawiła się na polskim forum społeczności Samsunga. Autor postu tłumaczy, że zauważone rozmycia wynikają z faktu, iż tylny aparat szerokokątny w Galaxy S23 i Galaxy S23+ ma jasną przysłonę, co pomaga podczas robienia zdjęć w ciemności. Jednocześnie może to jednak negatywnie wpłynąć na ostrość fotografii – jak możemy przeczytać, bardziej zauważalna selektywna ostrość może sprawić, że tło twoich zdjęć będzie wyglądać na nieco rozmyte.

Sytuacja w przypadku Galaxy S23 Ultra wygląda nieco inaczej – podczas robienia zdjęć z bliska aparat automatycznie przełączy się na aparat szerokokątny i aktywuje wzmacniacz ostrości, aby zapobiec rozmyciu. W trybie wysokiej rozdzielczości wzmacniacz ostrości nie jest jednak obsługiwany i wtedy może się zdarzyć, że tło zbliżenia będzie rozmyte.

9 Ocena 9.2 Ocena 9.5 Ocena

Kiedy Samsung udostępni aktualizację aparatu dla Galaxy S23, która zapobiegnie rozmyciu zdjęć?

Niestety, na forum społeczności Samsunga nie podano informacji, kiedy zostanie udostępniona wyczekiwana przez właścicieli smartfonów z serii Galaxy S23 aktualizacja – możemy przeczytać jedynie, że Samsung planuje poprawić to w przyszłej aktualizacji oprogramowania. Tymczasem użytkownicy muszą uzbroić się w cierpliwość i na razie starać się uniknąć rozmycia zdjęć w inny sposób. W jaki?

Producent proponuje spróbować zrobić zdjęcie z większej odległości – jeżeli fotografowany obiekt znajduje się w odległości 30 cm, Samsung zaleca cofnąć się jeszcze o rozpiętość dłoni. Ponadto wyeliminować rozmycie ma pomóc robienie zdjęcia, trzymając smartfon pionowo, bo w pozycji poziomej lub ukośnej tło może wyglądać na bardziej rozmyte.