GeForce NOW w przeglądarce – kosmiczny skok jakości do 120 FPS!

NVIDIA GeForce NOW to usługa grania w chmurze, która umożliwia rozgrywkę nawet na stosunkowo słabym sprzęcie. Posiadacze najwyższej subskrypcji usługi z pewnością ucieszą się z dzisiejszej informacji. Od teraz na przeglądarkach Google Chrome lub Microsoft Edge można strumieniować grę w rozdzielczości 1440p przy 120 FPS!

Reklama

Rozgrywka GeForce NOW w wyższej rozdzielczości

Do niedawna, aby wykorzystać pełnie możliwości i grać w wysokiej rozdzielczości 1440p (2560 x 1440 pikseli) i maksymalnie 120 FPS w usłudze GeForce NOW trzeba było zainstalować dedykowaną aplikację. Stanowiło to spory problem dla użytkowników systemów Linux czy ChromeOS (Flex), bowiem natywne aplikacje dostępne są tylko dla komputerów i laptopów z systemem Windows i MacOS.

Teraz NVIDIA ulepszyła internetową wersję GeForce NOW i posiadacze subskrypcji RTX 3080 na przeglądarkach takich jak Google Chrome i Microsoft Edge są w stanie ustawić rozdzielczość 1440p i 120 FPS. Przed aktualizacją w przeglądarce można było wybrać maksymalnie 1080 i 60 FPS, co dla użytkowników z ekranem o większej rozdzielczości z pewnością nie było na rękę.

Aby wybrać 1440p i maksymalnie 120 FPS, należy wejść w ustawienia i w sekcji „Jakość przesyłania strumieniowego” trzeba zaznaczyć opcję Niestandardowa, a następnie w sekcji „Szczegóły” wybrać interesujące nas opcje.

Potrzebna jest tu subskrypcja GeForce NOW RTX 3080

Oczywiście, aby użyć 1440p i 120 FPS plan darmowy bądź Priority nie wystarczy – tutaj trzeba mieć wykupiony najbardziej zaawansowany pakiet RTX 3080, który kosztuje 99 złotych miesięcznie (490 złotych na 6 miesięcy). Jest to zdecydowanie najlepsza opcja do grania w chmurze, bowiem gwarantuje dostęp do bardzo wydajnego sprzętu.

GeForce NOW daje możliwość rozgrywki na nawet słabszym sprzęcie, a jedynym wymogiem jest dostęp do szybkiego łącza internetowego (najlepiej światłowodu). Aktualizacja sprawia, że wersja przeglądarkowa usługi wcale już tak nie odstaje od aplikacji natywnej dla komputerów z Windows i MacOS. Jeszcze brakuje obsługi 4K, ale patrząc na szybki rozwój usługi, mam nadzieję, że i taka rozdzielczość zostanie dodana.