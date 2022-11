VoLTE rusza w roamingu międzynarodowym Plusa

Jeśli często podróżujesz, a do tego jesteś klientem Plusa to z pewnością ucieszy cię ta informacja. Chociaż w naszym kraju technologia połączeń z wykorzystaniem LTE to nic nowego, to jednak korzystanie z niej w roamingu to nowość. Operator właśnie umożliwił swoim klientom korzystanie z niej w wybranych krajach.

Co to jest VoLTE?

To skrót od nazwy Voice over Long-Term Evolution lub Voice over LTE. Technologia ta umożliwia realizację połączeń głosowych przez sieć 4G. Wcześniej zastosowania sieci LTE ograniczały się do korzystania z internetu. Kiedy użytkownik chciał przeprowadzić rozmowę telefoniczną smartfon automatycznie przełączał się na sieć 3G lub 2G.

Zaletą korzystania z tej technologii jest lepsza jakość dźwięku w trakcie rozmowy, a także redukcja szumów w tle. VoLTE daje też możliwość jednoczesnego rozmawiania i korzystania z internetu mobilnego. Nie było to możliwe przy wykorzystaniu standardów 2G i 3G, ponieważ wtedy przełączając się niższe pasmo, automatycznie ograniczane były prędkość i jakość połączenia z internetem. Technologia skraca również czas potrzebny na połączenie się z rozmówcą z kilku sekund do zaledwie jednej sekundy.

(fot. JESHOOTS-com / Pixabay / Polkomtel)

Plus rusza ze standardem na szerokie wody

W swoim komunikacie operator podkreśla, że wprowadzenie nowej technologii połączeń w roamingu międzynarodowym wynika z zapowiedzi wyłączenia dotychczas używanej w komunikacji głosowej sieci 2G i 3G i przeznaczenia uwolnionych dzięki temu zasobów radiowych na rozwój nowych technologii. Aby skorzystać z roamingu VoLTE trzeba:

korzystać ze smartfona obsługującego technologię LTE z obsługą roamingu VoLTE,

posiadać kartę SIM LTE (USIM),

aktywować usługę w kraju,

mieć aktywny roaming międzynarodowy.

Rozwiązanie umożliwiające korzystanie z połączeń VoLTE również poza granicami naszego kraju zostało wdrożone 31 października tego roku i jest na razie dostępne w dwóch sieciach: AT&T w Stanach Zjednoczonych oraz Elisa w Finlandii. Firma podkreśla jednak, że takie rozwiązanie będzie sukcesywnie rozszerzane na kolejne sieci partnerów międzynarodowych.

Korzystanie z połączeń z wykorzystaniem sieci LTE jest bezpłatne, a opłaty za rozmowy oraz SMS-y są naliczane zgodnie z cennikiem i są takie same jak w przypadku korzystania z sieci 2G lub 3G. Zużycie transmisji danych na potrzeby połączeń głosowych i SMS-ów w nowej technologii nie powoduje naliczenia opłat za transmisję danych w roamingu.

Warto przypomnieć, że obecnie, żeby używać VoLTE w sieci Plus trzeba korzystać ze smartfona Samsung z systemem Android 12 i wyżej lub iPhone z systemem iOS 15.4 lub nowszym.