Xbox w świetnej cenie. Taniej chyba już nie kupisz!

Xbox Series X oraz Series S to odpowiedzi Microsoftu na konsolę obecnej generacji Sony – PlayStation 5. Choć dobrych promocji na propozycję „Niebieskich” nie ma w tej chwili zbyt wiele, tak sprzęt gamingowy ze stajni „Zielonych” może być Wasz, w naprawdę niskiej cenie! Skusicie się?

Black Friday 2023 się skończył

Jeśli szukaliście dobrych okazji na produkty gamingowe podczas tegorocznego Black Friday, to prawdopodobnie Waszą uwagę przykuła promocja, w ramach której można było zdobyć sprzęt Microsoftu ze sporym rabatem. Mogliśmy wówczas liczyć na takie cuda, jak Xbox Series S z 3 miesiącami abonamentu Xbox Game Pass w wersji Ultimate za 1199 złotych czy kontrolery po 219 złotych. Flagowa konsola „Zielonych” także doczekała się niemałej obniżki, gdyż mogliśmy nabyć ją już za 1999 złotych w podstawowej wersji lub dopłacić 100 złotych i zgarnąć grę w zestawie.

Osobom, które z jakiegoś powodu zastanawiały się zbyt długo lub zwyczajnie nie miały czasu na zakupy, prawdopodobnie teraz jest nieco przykro. Ostatecznie cena katalogowa X-klocków jest dość wysoka (odpowiednio 1399 złotych za Series S oraz 2399 złotych za Series X), a mowa przecież o wariantach „gołych”. Cóż, oficjalnie stwierdzam, że możecie zacząć się śmiać ze znajomych, którzy zdecydowali się nabyć sprzęt z okazji Czarnego Piątku i zgarnąć go w jeszcze niższej cenie!

Xbox Series X i Xbox Series S z dużymi obniżkami!

Nie ma co przedłużać, czas przejść do konkretów! Sklep Media Expert przygotował promocję, w ramach której możecie zgarnąć flagową konsolę Microsoftu za 1899 złotych. Czas na to macie jednak jedynie do jutra (12 grudnia 2023roku), do godziny 23:59. Aby uzyskać zniżkę, podczas składania zamówienia musicie wpisać kod rabatowy ME-DAYS, który odpowiednio obniży ostateczną kwotę, jaką przyjdzie Wam za ten sprzęt zapłacić.

Warto też odnotować, że trwa także promocja na Xbox Series S, który najtaniej wychodzi w sklepach RTV Euro AGD. Wersja z 512 GB dyskiem SSD oraz 3 miesiącami Xbox Game Pass w wersji Ultimate została bowiem wyceniona na 998 złotych. Dzięki temu możecie sami sprawdzić, jak sprawuje się chociażby stosunkowo świeży Starfield bez dodatkowych opłat. Takie promocje to ja lubię!