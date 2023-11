Xbox na Black Friday – konsole i akcesoria w świetnych cenach

Szukacie właśnie prezentu dla gracza? A może sami planujecie obdarować się czymś gamingowym? Nie ważne, czy chodzi o mały podarunek, czy o sprzęt gotowy do podpięcia do salonowego TV – Xbox na Black Friday ma coś dla każdej grupy.

Zielony pasuje do czarnego

Nie przedłużając, zacznijmy wyliczankę od najbardziej rozbudowanej i klasycznej propozycji dla graczy: gier. W Microsoft Store w specjalnej zakładce „Black Friday” czekają na Was promocje na multum gier, nie tylko tych ze stajni „zielonych”.

Forza Motorsport (Źródło: Xbox)

Wśród przecenionych pozycji znajdziecie zarówno kojarzące się z konsolą Microsoftu tytuły z serii Halo, Forza czy Age of Empires. Fani RPG-ów docenią zniżkę na Starfielda (279,99 zamiast 349,99 złotych) czy The Elder Scrolls V: Skyrim w wersji Anniversary (52,49 zamiast 209,99 złotych), a hobbystyczni piraci – Sea of Thieves 2023 Edition (89,50 złotych zamiast 179 złotych).

A co, jeżeli macie w co grać, ale Wasze akcesoria będą wkrótce wymagały wymiany? Możecie skusić się na promocję na kontrolery Xbox. W trakcie trwania promocji za białego lub czarnego pada zapłacicie 219 złotych, a za wariant kolorowy – od 229 złotych.

Kontroler Elite Series 2 (Źródło: Xbox | YouTube)

Jeżeli jednak od kontrolera oczekujecie czegoś więcej i lubicie personalizować swoją własność – od 23 listopada do 30 listopada, za grawer na padzie Xbox Elite Series 2 w Design Labie zapłacicie okrągłe 0 złotych.

Xbox na Black Friday – konsole też biorą udział

Ostatnią i najdroższą propozycją jest duet konsol obecnej generacji od Xboksa – model Series X oraz Series S. Budżetowa „eska” kosztuje w okresie trwania promocji 1199 złotych. W tej cenie zawarto również 3 miesiące subskrypcji Xbox Game Pass na poziomie Ultimate.

Xbox Series X, który powinien przypaść do gustu graczom szukającym konsoli do zabawy w 4K z jak najlepszą oprawą graficzną, dostępny jest w dwóch wersjach: podstawowej, pozbawionej gier i w zestawach z Diablo IV lub Forzą Horizon 5. W tym pierwszym przypadku za sprzęt trzeba zapłacić 1999 złotych, a wariant z grą to wydatek rzędu 2099 złotych.

Konsole Xbox Series X|S (źródło: Microsoft)

Xboksowe promocje potrwają od dziś, 20 listopada do 27 listopada 2023 roku. Wyjątkiem jest rabat na grawerunek na kontrolerach Elite Series 2 – projekt z uwzględnioną zniżką możemy sfinalizować do 30 listopada 2023 roku.