Ponad 500 złotych w dół! Promocja na nowego Huawei Mate 50 Pro wygląda jak błąd cenowy

Flagowe smartfony są drogie i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jeśli jednak już jesteśmy w stanie wydać kilka tysięcy złotych na topowy smartfon jakiegoś producenta, to oczekujemy, że będzie on we wszystkich aspektach doskonały. Huawei Mate 50 Pro niewiele do tego brakuje, a teraz można go kupić kilkaset złotych taniej.

Reklama

Huawei Mate 50 Pro taniej!

Dla niektórych brak usług Google w nowym flagowcu Huawei to rzecz, która skreśla go na starcie jako sprzęt, za który warto zapłacić pieniądze. Dla innych, którzy będą w stanie doinstalować kilka apek, by bez większych problemów korzystać z całego wachlarza produktów Google, Mate 50 Pro to godny uwagi topowy sprzęt mobilny. Właśnie dla takich osób idealną okazją będzie promocja, na którą można natknąć się w sklepach z elektroniką.

Regularna cena dla flagowego smartfona Huawei to 5999 złotych. Teraz, w wersji z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, urządzenie to kosztuje 5449 złotych. Odpowiednie oferty znajdziemy na przykład w sklepach RTV Euro AGD czy Media Expert.

W tym pierwszym sklepie do obniżenia ceny należy w formularzu zamówienia wkleić kod rabatowy 550ZL112022, a w drugim – RABAT50ZA500. Ceny są tożsame, ponieważ w obu miejscach trwa promocja, dzięki której wybrane produktów są tańsze o 50 złotych za każde 500 złotych wartości przedmiotu.

(fot. RTV Euro AGD)

Nie tylko flagowy Huawei jest tańszy

Ponieważ promocje „50 złotych rabatu za każde wydane 500 złotych” dotyczą różnych modeli smartfonów, jasne jest, że najlepiej wyjdą na nich kupujący drogie urządzenia, lub odwrotnie – nabywcy względnie tanich, w których ceny przekraczać będą nieznacznie poszczególne progi rabatowe.

Zgodnie z powyższym więc, takie urządzenia jak Samsung Galaxy S22 Ultra czy składany Galaxy Z Fold 4 także będą wyraźnie mniej kosztować – dzięki „kumulacji rabatowych pięćdziesiątek” z promocji.

Trzeba tylko pamiętać, że taki stan rzeczy nie potrwa wiecznie. Zarówno Media Expert, jak i RTV Euro AGD zastrzegają, że akcje potrwają do 16 listopada.

8 Ocena

Niektórzy stwierdzą zapewne, że wolą poczekać na zbliżający się wielkimi krokami Black Friday. W tym roku przypada on na 26 listopada. Zastanawiamy się, co takiego przygotują dla nas sklepy z elektroniką tym razem.