Wiedźmin 3: znamy datę premiery na next-geny!

Fani przygód Wiedźmina 3 bardzo długo czekali na stosowny update na konsole nowej generacji. CD Projekt RED obiecał to już jakiś czas temu i zanosi się na to, że wreszcie aktualizacja stanie się faktem. Wiemy, kiedy next-genowa wersja Wiedźmina 3 trafi na konsole!

Wiedźmin 3 dalej jest popularnym tytułem

Wiedźmin 3 to gra, która wyszła w 2015 roku, początkowo jedynie na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Produkcja zebrała tak dobre opinie i cieszyła się ogromną popularnością wśród graczy, że przygotowano fabularne dodatki. Do tego wyszła także na Xbox Series X/S oraz na PlayStation 5. Już od dłuższego czasu mówiło się również o next-genowej aktualizacji „Wieśka”!

Wspomniany update wprowadzi trochę zmian, a przede wszystkim poprawi kwestie związane z grafiką oraz optymalizacją całej produkcji. CD Projekt RED miało w tym oraz poprzednim roku trochę zawirowań, więc nic dziwnego, że wypuszczenie aktualizacji dla konsol nowej generacji trochę potrwało. Teraz jednak wiemy, że wyjdzie ona 14 grudnia tego roku!

Wiedźmin 3 trafi na next-geny… za darmo!

Tak, dobrze przeczytałeś w nagłówku. Next-genowa wersja Wiedźmina 3 będzie dostępna za darmo dla wszystkich posiadaczy gry. W przyszłym tygodniu ma się odbyć także dedykowana transmisja RED-ów, która będzie dostępna na kanale Twitch. Podczas niej mamy się więcej dowiedzieć o zmianach i nadchodzącej aktualizacji.

Next-genowa aktualizacja Wiedźmina 3 dotyczyć będzie nie tylko podstawowej wersji gry, ale także darmowych DLC oraz dwóch głównych rozszerzeń: Serce z Kamienia i Krew i Wino. Dowiedzieliśmy się również, że na półkach sklepowych zadebiutuje także fizyczne wydanie next-gena, ale o dacie premiery mamy się dowiedzieć nieco później.

Z krótkiego oświadczenia deweloperów, dowiedzieliśmy się, że aktualizacja Wiedźmina 3 na nowe konsole zawierać będzie m.in. krótszy czas ładowania, wsparcie dla ray-tracingu czy szereg modów zintegrowanych z doświadczeniem. Na szczegóły musimy jednak jeszcze poczekać.

Grę na PlayStation możesz nabyć w tym miejscu, a na Xboxa tutaj.