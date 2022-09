Wchodzisz do Żabki po starter T-Mobile, wychodzisz ze starterem w jednej i hot dogiem za darmo w drugiej ręce

Czy jest na sali ktoś, kto nie zajada się hot dogami z Żabki? To bardzo popularna przekąska, którą często da się kupić taniej z aplikacją żappka (bez konieczności aktywowania żadnych kuponów – wystarczy okazać do zeskanowania swój unikalny kod kreskowy). Dzięki tej promocji można tę pyszną parówkę w bułce dostać za friko – wystarczy kupić starter T-Mobile.

Promocja: kupon na hot doga z Żabki do startera T-Mobile

Operator poinformował o rozpoczęciu kolejnej edycji promocji, dzięki której klienci mogą otrzymać kupon na pysznego hot doga z Żabki. Jest ona dostępna od dziś, tj. 7 września 2022 roku, który jest dniem premiery (m.in.) nowych iPhone’ów i Apple Watcha Pro – tak tylko przypominamy, bo konferencja Apple zacznie się już za kilka godzin, o 19:00 czasu polskiego.

Aby skorzystać z promocji, należy w dniach od 7 września do 11 października 2022 roku kupić dowolny starter T-Mobile w jednym ze sklepów sieci Żabka. Na paragonie zostanie wydrukowany bon na darmowego hot doga, który można wykorzystać do 18 października 2022 roku. Oferta nie ma żadnych haczyków – jej zasady są proste i smaczne jak parówka w żabkowym hot dogu!

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Klienci dostaną za darmo nie tylko hot doga z Żabki

Mówi się, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. T-Mobile nie pozostawi jednak klientów z uczuciem niedosytu, ponieważ zapewni Wam dodatkowo aż 1200 GB internetu w prezencie na 365 dni. Jak skorzystać z tej promocji? Tutaj również zasady są proste, a warunki łatwe do spełnienia.

Po zakupie startera należy doładować konto kwotą minimum 30 złotych i aktywować pakiet Bez limitu L za 30 złotych (*500*1*1#), Bez limitu L+UA za 35 złotych (*500*1*4#) lub Bez limitu XL za 39 złotych (*500*1*0#). W każdym T-Mobile zapewnia nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju, a do tego usługę Supernet Video i pakiet internetu od 15 GB do 20 GB (+ drugie tyle za doładowanie konta). Ponadto taryfa L+UA daje nielimitowany transfer w aplikacjach Viber, Messenger i WhatsApp oraz 1000 minut na połączenia międzynarodowe na Ukrainę do sieci Vodafone.

Następnie należy aktywować promocję „Rok internetu za darmo” w aplikacji Mój T-Mobile – dzięki temu otrzymacie aż 12 paczek po 100 GB każda (pierwszą w momencie aktywacji promocji, następne w dniu odnowienia się pakietu cyklicznego Bez limitu). Niewykorzystany transfer nie przepada – operator daje aż 365 dni na wykorzystanie darmowych 1200 GB.

Musicie jednak pamiętać, że akcja promocyjna obowiązuje tylko do 30 września 2022 roku, tj. do końca września możecie ją aktywować. Jeśli się spóźnicie – na pocieszenie będziecie mogli przynajmniej zjeść darmowego hot doga z Żabki.