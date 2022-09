PlayStation 5 dostało wsparcie dla 1440p – NARESZCIE!

Oto funkcja, na którą niewątpliwie czekali wszyscy posiadacze PlayStation 5. Wsparcie dla rozdzielczości 1440p zadebiutowało w najnowszej wersji oprogramowania systemowego. To oznacza, że i reszta właścicieli konsol będzie mogła cieszyć się z lepszej jakości obrazu.

Pomost między Full HD i 4K

Opcja wykorzystania rozdzielczości 1440p była jednym z większych braków oprogramowania systemu PlayStation 5, zaraz obok implementacji VRR (Variable Refresh Rate). Chociażby dlatego, że wielu posiadaczy monitorów z wsparciem dla 1440p musiało obejść się smakiem i grać na nieco mniej wyraźnym 1080p.

Dość istotną informacją jest to, że VRR nie będzie wspierane jednak na rozdzielczości 1440p – tylko 1080p oraz 4K. Ta rozdzielczość to również ciekawy kompromis między wyborem droższych telewizorów i monitorów z 4K, a utrzymaniem się na sztandarowym Full HD. Dlatego też niewątpliwie cieszy wiadomość, iż Sony przez ostatnie miesiące testowało taką funkcję na PlayStation 5. Teraz przyszedł czas na jej oficjalny rollout.

PlayStation 5 zdecydowanie brakowało rozdzielczości 1440p (źródło: PlayStation Blog)

[Aktualizacja 07.09.2022 r.] Odpowiednie poprawki już trafiły na PS5

Dobre wieści! Nowa aktualizacja oprogramowania PlayStation 5 już oferuje wsparcie dla rozdzielczości 1440p. Idealnie!

Dodatkowe funkcje w aktualizacji systemu PlayStation 5

Najważniejsze zmiany są dwie, choć ciągle brakuje tej najbardziej przeze mnie pożądanej. Dość miła jednak jest możliwość porównania dźwięku stereo z przestrzennym, zanim wybierzemy jeden z trybów w ustawieniach systemu.

Gdy używamy słuchawek, trudno grać bez dźwięku przestrzennego (źródło: PlayStation Blog)

Zdecydowanie trudniej wychwycić tę różnicę w samej rozgrywce, dlatego tak prosty test pozwoli wychwycić niuanse dźwiękowe wszystkim niezorientowanym użytkownikom.

Inną ciekawostką jest z kolei grupowanie gier w bibliotece. Możemy utworzyć maksymalnie 15 list, a limit to 100 pozycji na każdy blok. Dość przydatne, jeśli lubimy segregować tytuły względem gatunków, platform czy też wydawców.

To szczególnie przydatna opcja, jeśli subskrybujecie PlayStation Plus Premium – gier w usłudze jest tyle, że dodawanie kolejnych tytułów do biblioteki łatwo stworzy w niej niemały bałagan.

Sortowanie gier według list przysłuży się tym, którzy mają zamiłowanie do porządku (źródło: PlayStation Blog)

Jak wspomniałem wcześniej, mi najbardziej brakuje innej poprawki – stosownego oznaczenia pozycji z PS1, PS2 oraz PSP. Jest dość śmiesznym, że takie Toy Story 2 (1999) jest oznaczone jako gra na PlayStation 5. Kto wie – może moje życzenie spełni się przy okazji następnej aktualizacji.

Wpis oryginalnie powstał 28 lipca. Zaktualizowano go 7 września.