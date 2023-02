Legendarna Nokia ma nowe logo

Fiński koncern Nokia na targach MWC 2023 zaprezentował swoje nowe logo i identyfikację wizualną. Firma ogłosiła również, że aktualizuje swoją strategię, by potwierdzić swoją pozycję jako lidera w dziedzinie technologii sieciowych.

Nokia zmienia logo po 25 latach

Do tej pory Nokia posługiwała się logo znanym z urządzeń tej marki. Nokia jednak już od niemal dekady nie produkuje telefonów. W 2014 roku produkcja smartfonów Lumia została przejęta przez Microsoft, który bardzo szybko z niej zrezygnował – obecnie wyłączne prawa do marki ma fińska firma HMD Global. Zapewne wszyscy pamiętacie to logo – niebieskie, wielkie litery składające się na napis NOKIA. Firma posługiwała się nim od 1998 roku. Przez wiele lat towarzyszyło mu hasło Connecting people. Po 25 latach przyszedł jednak czas na zmiany.

Nowe logo fińskiej marki

Podczas konferencji w Barcelonie, przed rozpoczęciem międzynarodowych targów telekomunikacyjnych, koncern zaprezentował swoją nową identyfikację wizualną. W nowym logo zaledwie dwie litery z pełnej nazwy firmy zostały zapisane w całości, zaś tło może przybierać różne kolory.

Opieraliśmy się na dziedzictwie poprzedniego logo, ale nadaliśmy mu bardziej współczesny i cyfrowy charakter, aby odzwierciedlić naszą obecną tożsamość. Nasza nowa identyfikacja wizualna oddaje Nokię taką, jaką jest dzisiaj, z odnowioną energią i zaangażowaniem jako pionierów cyfrowej transformacji. Pekka Lundmark – prezes i dyrektor generalny

Firma stawia sobie nowe cele

W komunikacie marka Nokia informuje również, że kontynuuje realizację swojej trzyetapowej strategii, której celem jest zapewnienie zrównoważonego i rentownego wzrostu przy jednoczesnym poszerzaniu bazy klientów. Fiński koncern zaprezentował sześć strategicznych filarów rozwoju:

zwiększenie udziału w rynku,

zwiększenie udziału przedsiębiorstw wśród klientów,

kontynuowanie aktywnego zarządzania portfolio, aby zapewnić sobie drogę do pozycji lidera we wszystkich segmentach, w których zdecyduje się konkurować,

wykorzystanie możliwości związanych z sektorami innymi niż urządzenia mobilne w celu spieniężenia posiadanej własności intelektualnej oraz kontynuowanie inwestycji w badania i rozwój dla Nokia Technologies,

wdrażanie nowych modeli biznesowych,

rozwijanie ESG jako przewagi konkurencyjnej i stanie się „zaufanym dostawcą z wyboru” w branży.

Firma Nokia podkreśla, że zaktualizowana strategia firmy została zbudowana, by sprostać wymaganiom ery Metaverse.