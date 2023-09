Monster Hunter Now zadebiutowało. Wciel się w łowcę

Monster Hunter Now to długo wyczekiwana gra mobilna z dobrze znanego graczom uniwersum. Teraz możesz wcielić się w rolę łowcy i wyruszyć na polowanie na potwory w stylu znanym z Pokemon GO!

Monster Hunter Now jest już dostępne!

Uniwersum Monster Hunter jest dobrze znane wszystkim graczom, którzy lubią polować na potwory. Monster Hunter: World to fabularna produkcja z 2018 roku. Tytuł wyszedł na konsole oraz PC, a teraz twórcy postanowili przenieść go do mobilnej wersji i opakować w nieco inne założenia – znane nam chociażby z Pokemon GO. Mowa oczywiście o grach, które do działania wykorzystują GPS i mapę.

Tak wygląda Monster Hunter Now (źródło: tabletowo.pl)

Schemat dobrze nam znany z niesamowicie popularnych, swego czasu, Pokemonów tutaj został opakowany w świat Monster Hunter. Cała zabawa polega na tym, że jako gracz mamy za zadanie chodzić na spacery i eliminować potwory, które pojawią się w aplikacji obok naszej lokalizacji. Przy tym wbijamy poziomy, rozwiązujemy zadania oraz zbieramy lepsze wyposażenie.

Monster Hunter Now korzysta z trybu kamery AR, dzięki czemu ogromne potwory zmaterializują się tuż przed Tobą. Co więcej, tytuł zachęca do kooperacji i możesz udać się na grupowe polowanie. Jeżeli nie sprostałeś potworowi samemu, to zaproś innych łowców do zabawy!

Zasady te same, ale inne uniwersum

Już było kilka prób przeniesienia popularnych gier do mobilnej wersji i osadzenia ich w tym samym stylu co Pokemony, ale zazwyczaj nie kończyło się to zbyt dobrze. Tak było chociażby w przypadku Wiedźmin: Pogromca Potworów. Cóż, nie wciągnęło mnie to na tyle, żebym chciał zostać nowym Geraltem. Mam nadzieję, że w przypadku Monster Hunter Now będzie inaczej!

Gra wyszła na urządzenia z systemem Android oraz iOS i jest już dostępna do pobrania w Google Play i Apple Store, więc bez przeszkód możecie wcielić się w rolę pogromcy potworów.

Monster Hunter Now wygląda bardzo interesująco i na pewno jest to tytuł, któremu warto dać szansę. Jednocześnie trzeba pamiętać, że w tym wszystkim ważne jest także bezpieczeństwo, a dobrze pamiętamy, do jakich niebezpiecznych zachowań dochodziło w trakcie szału na Pokemon GO – unikaj ich!