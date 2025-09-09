Już nie musisz kupować Samsunga. Pojawiła się nowa opcja. I ma sens

Samsung, jak każdy producent, dąży do tego, żeby sprzedać jak najwięcej (najlepiej w jak najwyższej cenie, ale to już moja dygresja). Południowokoreański producent ogłosił jednak uruchomienie w Polsce programu, który… zniechęca do kupowania. Przynajmniej na pierwszy rzut oka.

Samsung uruchamia w Polsce program Samsung Flex

Polski oddział producenta z Korei Południowej ogłosił dziś uruchomienie w Polsce programu o nazwie Samsung Flex, którego organizatorem jest WeSub S.A. W jego ramach klienci zainteresowani urządzeniami Samsunga będą mogli je wynająć, zamiast kupować od razu na własność.

Tu trzeba jednak doprecyzować, że program Samsung Flex obejmuje wyłącznie urządzenia mobilne – od smartfonów (w tym dopiero co zaprezentowanego Galaxy S25 FE) przez smartwatche i tablety. Klienci dostają do wyboru dwa warianty usługi.

Pierwszy z nich to Plan Flex. Osoba, która go wybierze, będzie mogła korzystać z wynajętego urządzenia tak długo, jak zechce, ponieważ możliwa jest rezygnacja w każdym momencie. Druga opcja to natomiast Plan 12 miesięcy, który zakłada podpisanie umowy o wynajem na rok bez możliwości bezkosztowego rozwiązania wcześniej.

Po zakończeniu umowy klient może wykupić dotychczas używany sprzęt lub wymienić go na nowy albo zrezygnować z usługi.

Jak wynająć smartfon, tablet lub smartwatch Samsunga w ramach usługi Samsung Flex?

Z programu wynajmu można skorzystać na stronie samsung.pl oraz w aplikacji Samsung Shop. Aby to zrobić, trzeba dodać wybrane urządzenie (smartfon, tablet lub smartwatch) do koszyka, a następnie wybrać Plan Flex lub Plan 12 miesięcy oraz dokończyć zamówienie.

Obowiązkowe jest zawarcie umowy o kredyt konsumencki, w związku z czym konieczne może być cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL. Ponadto wymagane jest od razu opłacenie pierwszego miesiąca wynajmu.

Po wypełnieniu formalności kurier dostarczy bezpłatnie wynajęte urządzenie. Cena wynajmu zależy od ceny rynkowej urządzenia i będzie widoczna przy nim na karcie produktu.

Po co Samsung uruchomił program Samsung Flex w Polsce?

Jak twierdzi Andrzej Czechowski, Dyrektor D2C & eCommerce, Samsung Electronics Polska, jest to odpowiedź na potrzeby konsumentów, którzy cenią sobie dostęp do innowacji, ale chcą zachować swobodę wyboru. Usługa ma im pozwolić korzystać z najnowszych modeli Galaxy na bardziej swobodnych zasadach.

Dla wielu osób program może być też sposobem na zapoznanie się z urządzeniami Samsunga i przekonanie się, czy spełniają one ich oczekiwania – w sklepie czy u operatora w ciągu kilku minut nie da się bowiem tego ocenić ze 100% pewnością. Nawet miesięczne testy z pewnością wystarczą, aby stwierdzić, czy komuś pasuje smartfon, tablet czy smartwatch koreańskiego producenta.

Naturalnie też z pewnością niejedna osoba, która zdecyduje się na wynajem, po zakończeniu umowy może wykupić urządzenie lub kupić inny model z oferty Samsunga, ponieważ zwyczajnie przyzwyczai się do sprzętu firmy z Korei Południowej i będzie niechętna do przesiadki na produkty innej marki. To także będzie korzystne dla Koreańczyków.