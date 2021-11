W 2022 roku na rynek trafi więcej smartfonów niż w 2021, a do tego aż 47,5% będzie wspierać 5G

Obecny, 2021 rok jeszcze się nie skończył, lecz nie przeszkadza to analitykom w przewidywaniu sytuacji na rynku smartfonów w przyszłym roku. W predykcjach widnieją niemalże tylko wzrosty, a do tego też ogromne nadzieje pokładane w urządzeniach, które obsługują sieć piątej generacji.

Produkcja smartfonów w 2022 roku – prognoza

Według analityków z TrendForce, rynek smartfonów będzie się tylko rozwijać, odbijając się powoli po światowym kryzysie zdrowotnym. Według prognoz, w 2022 roku zostanie wyprodukowanych aż 1,39 mld urządzeń, co oznaczałoby wzrost o 3,8% względem mijającego roku. Co ważne, około 660 mln z nich wszystkich będzie już wspierać obsługę sieci 5G.

Prognozowana produkcja smartfonów w 2022 roku źródło: TrendForce

Jak widać w załączonej powyżej tabeli, Samsung w przyszłym roku może wyprodukować aż 276 mln smartfonów. Według TrendForce, firmie udało się obniżyć koszt produkcji urządzeń ze średniej i niskiej półki, przez co stały się one nieco bardziej konkurencyjne względem propozycji innych marek. Przez to jednak, że Samsung już teraz ma w garści lwią część rynku, wzrost w postaci 1,1% względem mijającego roku nie wygląda spektakularnie.

Xiaomi oraz Apple zawalczą o drugie miejsce

Wiadomym jest, że pod koniec 2022 roku zobaczymy iPhone’a 14. Wynik firmy z Cupertino zależy więc przede wszystkim od tego, czy w przyszłym roku pojawi się również nowy iPhone SE. Taki smartfon z pewnością narobiłby zamieszania w średniej półce urządzeń i sprzedawał się jak ciepłe bułeczki, podobnie jak obecnie dostępny iPhone SE.

TrendForce prognozuje, że w 2022 roku Apple wyprodukuje 243 mln iPhone’ów, natomiast Xiaomi 220 mln smart-telefonów. W pierwszym przypadku byłby to wzrost o 5,4% rok do roku, podczas gdy w drugim już o 15,8%. Na kolejnych miejscach znajdują się OPPO i vivo z produkcją na poziomie – odpowiednio – 208 i 149 mln (wzrost o – odpowiednio – 2,5% i 6,4% rok do roku). W przypadku OPPO należy jednak wziąć pod uwagę, że wśród 208 mln wyprodukowanych smartfonów mają się też znaleźć te marek OnePlus oraz realme.

Na koniec warto jeszcze dodać, że czołowa piątka producentów wyprodukuje w sumie 80% wszystkich smartfonów, które powstaną w fabrykach w 2022 roku. To zostawia „tylko” ~280 mln dla innych firm, takich jak Huawei, Honor, Motorola, Sony, Asus oraz wielu innych.