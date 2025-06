Wygląda na idealny smartfon. Ma jednak poważną skazę

Ten smartfon sprawia świetne pierwsze wrażenie. Kiedy jednak przyjrzeć mu się nieco bliżej, okazuje się, że ma jedną, poważną skazę, aczkolwiek na pewno nie każdemu będzie ona przeszkadzać.

Na pierwszy rzut oka smartfon Vivo Y400 Pro 5G wygląda na ideał. Niestety nim nie jest

Wygląd urządzenia może się Wam podobać lub nie – to kwestia Waszych indywidualnych preferencji i upodobań, lecz trzeba mu oddać to, że – jak podaje producent – jest „najsmuklejszy w swoim segmencie”. Grubość wersji Nebula Purple, czyli fioletowej (aczkolwiek dla mnie ona jest bordowa, jednak ja jestem facetem…), wynosi bowiem tylko 7,49 mm. W przypadku złotego wariantu zaś 7,72 mm, a białego – 7,74 mm.

Vivo Y400 Pro 5G (źródło: Vivo)

Specyfikacja tego modelu z pewnością spełni oczekiwania dużego grona użytkowników. Smartfon Vivo Y400 Pro 5G wyposażono bowiem w duży, obustronnie zakrzywiony wyświetlacz o przekątnej 6,77 cala, rozdzielczości 2392×1080 pikseli (387 ppi) i jasności do 4500 nitów, który odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz i śledzi dotyk z prędkością 300 Hz, a do tego obsługuje paletę kolorów DCI-P3.

Smartfon Vivo Y400 Pro 5G nie zawiedzie swoich właścicieli również w aspekcie wydajności za sprawą procesora MediaTek Dimensity 7300, produkowanego z wykorzystaniem 4-nm procesu technologicznego, który współpracuje z 8 GB RAM LPDDR4X. Pamięci wbudowanej – typu UFS 3.1 – jest z kolei, w zależności od konfiguracji, 128 lub 256 GB i nie da się jej rozszerzyć z użyciem karty microSD.

Vivo Y400 Pro 5G (źródło: Vivo)

Smartfon Vivo Y400 Pro 5G z pewnością usatysfakcjonuje klientów także pojemnością akumulatora, która wynosi 5500 mAh, a ponadto obsługiwaną mocą ładowania przewodowego, sięgającą 90 W. Model ten oferuje również 32 Mpix (f/2.45) aparat na przodzie i duet 50 Mpix (f/1.79) + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi na tyle. I tutaj właśnie ukazuje się wspomniana w tytule wada – producent nie zdecydował się na dodanie choćby aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym. Dla mnie to dyskwalifikuje ten sprzęt, jednak zdaję sobie sprawę, że nie każdemu będzie to przeszkadzało.

Szczególnie, że smartfon Vivo Y400 Pro 5G ma do zaoferowania również głośniki stereo wraz z certyfikatem Hi-Res Audio (Wireless), emiter podczerwieni, ekranowy czytnik linii papilarnych, dwa sloty na karty SIM w formacie nano i obudowę, spełniającą kryteria szczelności klasy IP65. Warto też wspomnieć, że urządzenie pracuje fabrycznie pod kontrolą systemu Android 15 z nakładką Funtouch OS 15 i producent obiecuje, że będzie działało płynnie przez minimum 50 miesięcy, czyli ponad 4 lata.

Cena Vivo Y400 Pro 5G, dostępność

Smartfon zadebiutował w Indiach, gdzie będzie kosztował 24999 rupii (równowartość około 1070 złotych) za wersję 8/128 GB i 26999 rupii (~1150 złotych) za wariant 8/256 GB. Dostępność w Polsce na tę chwilę nie została potwierdzona, ale ptaszki ćwierkają, że wkrótce do Polski może zawitać inny, bardzo ciekawy model marki, który nie miał jeszcze oficjalnej premiery. To na pewno nie będzie smartfon do 1000 złotych ani smartfon do 2000 złotych, a raczej smartfon do 3000 złotych .