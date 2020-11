Starcie miniaturowych tytanów 5 nm. Samsung oficjalnie zaprezentował procesor Exynos 1080

Każdy szanujący się producent procesorów ma lub wkrótce będzie mieć swój układ tworzony w 5 nm. Właśnie dołączył do nich Samsung, pokazując światu procesor Exynos 1080.

Wydajność procesorów w litografii 5 nm

Układy powstające w procesie technologicznym 5 nm charakteryzują się przede wszystkim ulepszoną wydajnością energetyczną. Oznacza to, że przy zachowaniu mocy oferowanej przez procesory starszej generacji, potrafią pobierać mniej „prądu”, a więc także oferować dłuższe działanie urządzeń, które je wykorzystują. Jednym z przykładów jest Apple A14, którym firma chwali się na lewo i prawo.

Jak dotąd tylko nieliczni producenci wskoczyli na tę półkę technologiczną, ale też wielu z nich albo zapowiedziało prace nad procesorem 5 nm, albo jest bardzo bliskich prezentacji efektów swoich starań. Na przykład Qualcomm nadaje ostatnie szlify Snapdragonowi 875 i powinien pokazać go za dwa tygodnie. Samsung wyprzedził Qualcomma o te kilka dni – o Exynosie 1080 słyszymy już od października, a dziś odbyła się oficjalna prezentacja dla mediów.

Exynos 1080 i jego możliwości

Exynos 1080 wykorzystuje osiem rdzeni. Pierwsze cztery rdzenie to Cortex-A78, z czego jeden pracuje z częstotliwością 2,8 GHz, zaś pozostałe trzy taktują w 2,6 GHz. Kolejne cztery rdzenie to Cortex-A55 charakteryzujące się częstotliwością 2 GHz, przeznaczone są do obsługi lżejszych zadań.

Samsung przekazał na konferencji, że taki zestaw rdzeni zapewnia wzrost wydajności jednordzeniowej o 50%, a wielordzeniowej – nawet dwukrotnie. Podobno punktem odniesienia jest układ poprzedniej generacji.

Układ główny zintegrowano również z grafiką Mali-G78 MP10 (o architekturze Valhall drugiej generacji od ARM), o możliwościach zbliżonych do tej zastosowanej w smartfonie Galaxy Note 20 Ultra. Dodatkowy układ NPU (5.7 TOP) odpowiada za procesy sztucznej inteligencji.

Exynos 1080 poradzi sobie z wyświetlaczami QHD+ (3360×1440 pikseli) odświeżanymi w 90 Hz oraz pracującymi w Full HD+ przy odświeżaniu 144 Hz. Jest w stanie obsłużyć pojedynczy moduł aparatu do 200 Mpix lub duet matryc 32 Mpix + 32 Mpix. Zapewni także nagrywanie 4K w 60 kl/s. oraz wideo w HDR10 z kodekami HEVC(H.265)/H.264/VP8/VP9. Stworzono go do współpracy z pamięcią LPDDR5 z o maksymalnej szybkości 5500 Mb/s.

Platforma mobilna wyposażona jest także w integrowany modem 5G (Sub-6 GHz oraz mmWave 3.67 Gb/s), oferujący pobieranie z prędkością do 5,1 Gb/s, GPS wraz z innymi standardami lokalizacji (GLONASS, BeiDou, Galileo), Bluetooth 5.2 oraz dwuzakresowe Wi-Fi (802.11ax).

Pierwszy smartfon z Exynosem 1080 na pokładzie będzie pochodzić od Vivo, ale może też trafić do urządzeń Xiaomi. Na te jednak jeszcze poczekamy – na pewno do wiosny 2021 roku.