Premium Mobile daje solidny rabat na abonament na aż 9 miesięcy

Sieć Premium Mobile przygotowała promocję dla klientów, którzy lubią dostawać rabat. W jej ramach operator obniży wysokość opłaty abonamentowej o nawet blisko 30%.

Rabat na abonament w sieci Premium Mobile

W ramach nowej promocji PROMO+ klienci zapłacą mniej za abonament Freedom2, Freedom3, Freedom4 i Freedom5 przez pierwszych 9 miesięcy trwania umowy. W przypadku dwóch pierwszych operator zdecydował się na rabat w wysokości 5 złotych miesięcznie. Freedom4 będzie tańszy o 10 złotych, a Freedom 5 aż o 15 złotych.

Warto podkreślić, że umowa na abonament w Premium Mobile podpisywana jest na czas nieokreślony, zatem można ją wypowiedzieć w każdym momencie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Tego typu promocje najczęściej przygotowują sieci, które wymagają związania się umową na co najmniej 24 miesiące, zatem to oryginalna oferta.

Choć cena i rabat na abonament przez aż 9 miesięcy mogą kusić, trzeba pamiętać, że operator zastrzega, iż usługi zawarte w ofercie można wykorzystać wyłącznie na terenie Polski – za połączenia głosowe, wiadomości SMS i MMS oraz transmisję danych trzeba dodatkowo zapłacić zgodnie z cennikiem roamingowym, również na terenie Unii Europejskiej.

Klienci Premium Mobile mogą zaoszczędzić jeszcze więcej

W ciągu 9 miesięcy tylko dzięki samemu rabatowi na abonament można zaoszczędzić 45 złotych w taryfach Freedom2 i Freedom 3 oraz 90 złotych we Freedom4 i aż 135 złotych we Freedom5. Klienci operatora już od dawna mogą jednak skorzystać z promocji Freedom Pack Extra, w ramach której otrzymają dodatkową zniżkę, jeśli na ich koncie będzie znajdować się więcej niż jeden numer telefonu.

Co więcej, w lipcu 2023 roku Premium Mobile zwiększyło wysokość rabatów na abonament. Teraz osoby, które mają dwa numery, dostaną 5 złotych zniżki miesięcznie. Przy trzech numerach jej wysokość wzrasta do 10 złotych, przy czterech do 15 złotych, a przy co najmniej pięciu do 20 złotych co miesiąc. Co ważne: to łączny upust, nie na każdy numer osobno. Ponadto warto wiedzieć, że można łączyć abonamenty głosowe i na internet mobilny, ale do puli numerów nie wliczają się te z taryfą FreedomPL.

Operator Premium Mobile wykorzystuje do świadczenia swoich usług infrastrukturę sieci Plus.