Jak często Polak kupuje nowy telewizor? I dlaczego?

Z najnowszych badań statystycznych wynika, że światowa branża dużych domowych ekranów jest stabilna. Wiemy jak często Polacy decydują się na nowy telewizor i z jakich powodów zwykle je kupują.

Telewizory nadal są najpopularniejszym sprzętem do oglądania telewizji

Pewnie część Was to zdziwi, ale z najnowszych danych statystycznych wynika, że telewizory nadal pozostają głównym urządzeniem do oglądania treści. Mimo iż odtwarzanie materiałów telewizyjnych jest możliwe za pomocą sprzętów, takich jak komputery, laptopy, smartfony, tablety czy projektory, to nadal duże domowe ekrany są dla nas najpopularniejszym urządzeniem do oglądania telewizji.

Z danych za 2025 rok wynika, że z wyprodukowanych 61,5 miliona telewizorów, jakie pojawiły się na światowym rynku w czwartym kwartale 2025 roku, na rynek europejski dotarło 25,6% z nich (w tym 7,3% do Europy Wschodniej i 18,3% do Europy Zachodniej). Jak wspomina źródło, polski rynek również jest stabilny. Każdego roku w Polsce sprzedawanych jest od 2,1 do 2,4 miliona sztuk telewizorów.

Dlaczego Polacy kupują nowe telewizory? Powodów jest kilka

Wśród Polaków decyzja o wymianie telewizora często wiąże się z oczywistą przyczyną, czyli oczywiście awarią bądź wadliwym działaniem sprzętu (71%). Średnio co około 6 lub 7 lat nasz rodak kupuje nowy duży ekran. Motywacją do wymiany jest też często chęć posiadania jeszcze większego ekranu z lepszą i nowszą technologią. W badaniach podkreślono, że cykl życia telewizora jest dłuższy w porównaniu np. do smartfonów. Telewizor powiązany jest z długoterminową inwestycją. Ponadto warto wspomnieć, że Polacy najczęściej wybierają duży 55-calowy ekran z zakresu cenowego od 2000 do 2500 złotych, choć rośnie też zainteresowanie 65-calowymi telewizorami.

Jednym z największych pików w popycie na nowe telewizory była pandemia, a z szacunków wynika, że około 25% używanych odbiorników może mieć 6-7 lat. Eksperci twierdzą, że zbliża się nowy pik w popycie na duże ekrany, a jego przyczyną będą nadchodzące Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Jak podkreśla Artur Pacuła z Megogo – duże wydarzenia zawsze są motorem napędowym, generującym piki sprzedażowe.

Badania statystyczne zostały przeprowadzone na zlecenie właścicieli platformy Megogo, która zadebiutowała w Polsce w lutym 2023 roku. Jak wynika z udostępnionych danych, blisko 45% użytkowników odtwarzało treści na Smart TV. Na drugim miejscu uplasowały się komputery i laptopy (23,5%), a trzecią pozycję zajęły smartfony (22,5%).