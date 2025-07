Nowa oferta Premium Mobile. Więcej GB za tę samą cenę

Premium Mobile odświeża swoje logo i – co ważniejsze – ofertę abonamentową. Ceny zostawia stare, ale w ramach tych samych pakietów daje klientom więcej niż do tej pory. Przede wszystkim zwiększyły się paczki gigabajtów do wykorzystania.

Jak prezentuje się nowa oferta Premium Mobile?

Jeśli interesuje Cię tani abonament komórkowy, to za 19,90 złotych miesięcznie możesz wybrać Freedom1 z nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami oraz 15 GB internetu do wykorzystania. Dopłacając niecałą piątkę, możesz uzyskać także nielimitowane MMS-y oraz paczkę 40 GB internetu (w dodatku w technologii 5G) – wcześniej była ona mniejsza o 10 GB. Tak przedstawia się Freedom2 w Premium Mobile.

Z takim samym wzrostem mamy do czynienia w przypadku planu Freedom3 za 29,70 złotych miesięcznie (55 GB vs 45 GB), a pakiety danych w abonamentach Freedom4 za 39,70 złotych i Freedom5 za 54,70 złotych miesięcznie wzrosły o 20 GB – do, odpowiednio, 80 i 130 GB.

W przypadku trzech najwyższych planów można także skorzystać z promocji, w ramach której przez 9 miesięcy będziecie płacić mniej – tyle, ile kosztuje niższy pakiet. To akurat nic nowego, bo z podobną opcją mieliśmy do czynienia już przy poprzedniej ofercie.

Oferta promocyjna Premium Mobile w 2025 roku (źródło: Premium Mobile)

Pogadajmy tymczasem o szczegółach. W Premium Mobile podpisujesz umowę na czas nieokreślony – możesz zrezygnować w dowolnym momencie, przy zachowaniu miesięcznego okresu wypowiedzenia. W każdej chwili można też zmienić plan taryfowy bez żadnych dodatkowych opłat. Istnieje również możliwość skorzystania z wirtualnej karty eSIM, a aktywacja jest bezpłatna. Premium Mobile korzysta z zasięgu Plusa.

Podsumujmy…

Aktualna oferta Premium Mobile – abonament od 19,90 do 54,70 złotych miesięcznie

Freedom1 Freedom2 Freedom3 Freedom4 Freedom5 Cena 19,90 złotych 24,70 złotych 29,70 złotych 39,70 złotych 54,70 złotych Cena promocyjna – – 24,70 złotych

przez 9 miesięcy 29,70 złotych

przez 9 miesięcy 39,70 złotych

przez 9 miesięcy Rozmowy i wiadomości Rozmowy i SMS-y bez limitu Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu Internet 4G (LTE) 5G 5G 5G 5G Nowy pakiet GB 15 GB

(było 15 GB) 40 GB

(było 30 GB) 55 GB

(było 45 GB) 80 GB

(było 60 GB) 130 GB

(było 110 GB)

Nowej ofercie towarzyszy debiut odświeżonej identyfikacji wizualnej, w której dominuje kolor niebieski. Drobnego liftingu doczekało się także logo wirtualnego operatora, które również zostało utrzymane w niebieskiej kolorystyce.