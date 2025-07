Smartwatch z GPS i mapami offline. Nie zrujnuje Twojego portfela

Rogbid GeoX1 to najnowszy zegarek sportowy z GPS, który oferuje funkcję korzystania z map bez połączenia z internetem, a przy tym nie kosztuje kroci. Jego cena jest przystępna i w dodatku klienci mogą otrzymać drugi smartwatch w prezencie, jeśli tylko nie będą zwlekać z zakupem.

Smartwatch Rogbid GeoX1 to zegarek sportowy z GPS i mapami offline

Rogbid GeoX1 to pierwszy zegarek sportowy z GPS i mapami offline w ofercie tego producenta. Oferuje on obsługę dwóch częstotliwości GPS (L1+L5) oraz aż sześciu systemów satelitarnych: GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS i NAVIC. Ponadto jego użytkownicy będą mogli korzystać z map i nawigacji bez połącznia z internetem, dzięki czemu dotrą do celu nawet w miejscach, gdzie nie dociera zasięg sieci komórkowej. Równocześnie do ich dyspozycji zostanie oddany wysokościomierz, barometr i kompas cyfrowy oraz latarka (na krawędzi przy górnym pasku 24 mm).

Rogbid GeoX1 (źródło: Rogbid)

Rogbid GeoX1 został przygotowany do używania w wymagających warunkach. Producent deklaruje, że przeszedł testy wytrzymałościowe amerykańskiego standardu militarnego na wstrząsy, temperaturę i wodę. Jego konstrukcja cechuje się odpornością 3 ATM, co pozwala pływać z nim.

Wytrzymały jest również akumulator, którego pojemność 860 mAh ma wystarczyć na nawet 35 dni normalnego użytkowania lub 100 dni pracy w trybie czuwania. Na jego pełne naładowanie trzeba jednak zarezerwować sobie sporo czasu, bo aż około 3 godziny.

Rogbid GeoX1 (źródło: Rogbid)

Wśród mocnych stron tego zegarka należy wymienić też wyświetlacz AMOLED, cechujący się średnicą 1,43 cala i rozdzielczością 466×466 pikseli, który jest pokryty szkłem hartowanym Panda Glass. Do tego smartwatch Rogbid GeoX1 oferuje 4 GB wbudowanej pamięci, do której można wgrać pliki mp3 i mp4 oraz notatki głosowe i zdjęcia. Ponadto da się podłączyć do niego słuchawki i słuchać muzyki z pominięciem smartfona, aczkolwiek funkcja rozmów po Bluetooth też jest (tu już jest wymagane połączenie z telefonem).

Smartwatch Rogbid GeoX1 zapewnia również dostęp do ponad 100 trybów sportowych i wbudowanych treningów z instrukcją krok po kroku. Umożliwia też pomiar pulsu, natlenienia krwi i ciśnienia krwi.

Rogbid GeoX1 – cena

Najnowszy zegarek marki jest dostępny w jej oficjalnym sklepie internetowym producenta za 99,99 dolarów, co jest równowartością około 360 złotych. Jest to zatem tani smartwatch. W zestawie dodawane są dwa paski. W dodatku 100 pierwszych klientów, którzy kupią smartwatch Rogbid GeoX1, otrzymają w prezencie smartwatch Rogbid Arc.