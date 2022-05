Facebook porzuca jedną z form odzyskiwania konta. Wkrótce z niej nie skorzystasz

Dbanie o bezpieczeństwo swoich kont w przeróżnych usługach nie jest proste. Serwisy społecznościowe i inne strony bardzo często dają swoim użytkownikom szereg opcji pozwalających wygenerować nowe hasło lub odzyskać konto w przypadku jego przejęcia przez niepowołane osoby. Facebook zadecydował, że metod odzyskiwania w serwisie jest najwidoczniej zbyt wiele i pozbywa się jednej z nich. Co teraz?

Serwis usuwa kolejną funkcję

Opcja nazwana „Zaufane kontakty” zadebiutowała na Facebooku nieco ponad 5 lat temu. Dzięki niej użytkownicy mogą wybrać od 3 do 5 zaufanych znajomych, których można poprosić o pomoc w razie potrzeby odzyskania dostępu do konta w serwisie Marka Zuckerberga.

Jeśli po jej skonfigurowaniu utracimy dostęp do konta, na przykład ze względu na zapomniane hasło lub padnięcie ofiarą oszustwa, możliwe jest wygenerowanie specjalnego linku. Ten należy przesłać zaufanym kontaktom i poprosić o podanie specjalnego kodu logowania, dzięki któremu możliwe jest odzyskanie dostępu do konta.

Przyznam szczerze, że funkcja ta uratowała już kiedyś moje konto i wszystkie zapisane na nim informacje. Dlatego byłem zdziwiony, kiedy ujrzałem na ekranie swojego smartfona powiadomienie o wygaszeniu Zaufanych kontaktów. Po kliknięciu w nie, Facebook przekierował mnie do artykułu pomocy dotyczącego tej funkcji.

To nie pierwsza funkcjonalność serwisu, którą Meta postanowiła wycofać ze swojej społecznościówki. Całkiem niedawno część użytkowników otrzymała podobne powiadomienie z informacją o usunięciu funkcji bazujących na lokalizacji w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że nie tylko nie będziemy w stanie udostępniać znajomym swojego położenia poprzez usługę Marka Zuckerberga, ale również nie pomogą nam oni w odblokowaniu utraconego konta.

Kiedy Zaufane kontakty znikną z Facebooka?

W artykule pomocy nie figuruje żadna konkretna data. Serwis wspomina jedynie, że funkcja zostanie wycofana „wkrótce”, natomiast obok niej, w panelu ustawień konta, pojawił się następujący komunikat:

Ta funkcja zostanie wkrótce wycofana. Oznacza to, że za kilka tygodni znajomi nie będą już mogli pomóc Ci w zalogowaniu się w przypadku zablokowania dostępu. Aby zapobiec zablokowaniu swojego dostępu do Facebooka, upewnij się, że Twój adres e-mail i numer telefonu są aktualne.

Facebook nawiązuje do artykułu zawierającego ogólne wskazówki dotyczące dbania o bezpieczeństwo konta, co ma skłonić użytkowników korzystających z Zaufanych kontaktów do przejrzenia zabezpieczeń swojego konta, w tym sprawdzenia poprawności adresu e-mail oraz numeru telefonu przypisanych do konta.

My również przypominamy, że za sporą część bezpieczeństwa konta odpowiada użytkownik. Warto mieć to na uwadze i regularnie aktualizować swoje hasło do Facebooka, poczty e-mail oraz innych usług. Mądrze jest też korzystać z weryfikacji dwuetapowej, która oprócz podania hasła wymaga wpisania także kodu z SMS lub aplikacji, takiej jak Google Authenticator.