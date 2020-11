ZTE Blade 20 5G nie jest najpiękniejszy, ale to bez znaczenia, bo ma modem 5G

Nowe smartfony z modemami 5G debiutują jeden za drugim i w większości wcale nie są to high-endy, a znacznie tańsze urządzenia. ZTE Blade 20 5G jest jednym z najtańszych i to będzie jego największą zaletą, bo design tego modelu nie każdemu musi przypaść do gustu.

Jeśli dynamika wprowadzania na rynek nowych smartfonów z modemami 5G się utrzyma (a zapewne nawet przyspieszy), to znacznie szybciej klienci się w nie wyposażą niż rzeczywiście zaczną korzystać z sieci piątej generacji. Na świecie jest bowiem niewiele miejsc, gdzie jest do niej łatwy dostęp – w większości są to wybrane obszary, a o powszechności można co najwyżej pomarzyć.

Specyfikacja ZTE Blade 20 5G

Smartfony z modemami 5G są coraz tańsze, w czym największy swój udział ma MediaTek, który bardzo szybko i sprawnie udostępnił producentom procesory obsługujące sieć piątej generacji (Qualcomm pozostaje pod tym względem nieco w tyle).

ZTE Blade 20 5G korzysta z układu MediaTek Dimensity 720 2,0 GHz (7 nm), który jest przeznaczony do najtańszych smartfonów, mających obsługiwać sieć 5G (w trybach NSA i SA; trafił on także m.in. do Huawei Nova 8 SE). Do tego dysponuje też 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, a jego pracą zarządza system Android 10 z interfejsem MiFavor 10.5.

Specyfikacja ZTE Blade 20 5G obejmuje również potrójny aparat 16 Mpix (f/1.8) z „podwójną stabilizacją obrazu” + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 120° + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi ostrości na panelu tylnym. Ponadto znajduje się na nim także czytnik linii papilarnych.

Producent mocno akcentuje też fakt, że smartfon oferuje radio FM. Jeśli zaś chodzi o ekran, to ma on przekątną 6,52 cala i rozdzielczość HD+ 1600×720 pikseli (proporcje 20:9) oraz wycięcie w kształcie litery „V”, w którym umieszczono 8 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo. Ponadto specyfikacja ZTE Blade 20 5G zawiera również akumulator o pojemności 4000 mAh, ładowany przez port USB-C.

ZTE Blade 20 5G

Smartfon ma wymiary 165,9×75,8×8,9 mm. Producent przygotował dwie wersje kolorystyczne: ciemnoszarą i jasnoniebieską.

Cena ZTE Blade 20 5G

Cena ZTE Blade 20 5G została ustalona w Chinach na zaledwie 1499 juanów, co jest równowartością ~890 złotych. Na razie nie wiadomo, czy smartfon będzie dostępny poza ojczyzną ZTE.

