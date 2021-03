Ciekawe, czy ZTE S30 trafi do Europy. Co tam się wydarzyło z wysepką aparatu?

Wydawałoby się, że najważniejszą premierą dnia będzie prezentacja Xiaomi Mi MIX Fold. ZTE wyciąga jednak spod lady nie jeden, nie dwa, a trzy modele smartfonów. Przed Wami ZTE S30, S30 Pro i S30 SE.

ZTE pokazało coś nowego

O ZTE nie mówi się tak dużo, jak o innych producentach elektroniki z Chin. Właściwie nic w tym dziwnego – takie Xiaomi czy Oppo potrafią wypluwać jeden nowy model smartfona tygodniowo, zaś ZTE znacznie bardziej zachowawczo podchodzi do swojego cyklu wydawniczego. Od czasu do czasu dostajemy jednak wiadomości o mniej lub bardziej odległych premierach.

Dla przykładu, niedawno mieliśmy okazję poznać nubię Red Magic 6 czy zegarek nubia Red Magic Watch. Nie-gamingowe smartfony ZTE goszczą jednak w Europie znacznie rzadziej. Możliwe, że jakiś wpływ na tę niewesołą statystykę wywrze premiera trzech nowych smartfonów: ZTE S30, S30 Pro i S30 SE.

Przepisywanie wszystkich szczegółów specyfikacji nowych smartfonów byłoby karkołomne, więc postaram się zebrać podstawowe elementy specyfikacji w postaci czytelnej tabelki.

Model ZTE S30 Pro ZTE S30 ZTE S30 SE Ekran 6,67″ AMOLED, Full HD+ (2400 x 1080 pikseli), HDR 10+, odświeżanie 144 Hz, próbkowanie dotyku 360 Hz, jasność maksymalna 800 nitów, 100-procentowa gama kolorów DCI-P3 6,67″ AMOLED, Full HD+ (2400 x 1080 pikseli), odświeżanie 90 Hz, próbkowanie dotyku 240 Hz, 6,67″ AMOLED, Full HD+ (2400 x 1080 pikseli), odświeżanie 90 Hz, próbkowanie dotyku 240 Hz, Procesor Qualcomm Snapdragon 768G z modemem Snapdragon X52 5G MediaTek Dimensity 720 z modemem 5G MediaTek Dimensity 700 z modemem 5G Pamięć RAM 8 GB 8 GB 6 GB Pamięć wbudowana 256 GB 128 GB/256 GB 128 GB Aparat główny 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix; nagrywanie wideo w 4K przy 60 kl./s, dwustopniowa stabilizacja obrazu 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix 48 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix Aparat przedni 44 Mpix z trybem portretu AI i pakietem filtrów 16 Mpix brak danych Bateria 4200 mAh 4000 mAh 6000 mAh Ładowanie 55 W 30 W brak danych Cena 2998 juanów (~1800 złotych) 2198 juanów (~1320 złotych)/2398 juanów (~1440 złotych) 1698 juanów (~1020 złotych) Dostępność od 3 kwietnia w Chinach od 3 kwietnia w Chinach od 3 kwietnia w Chinach

Co to? Kurz pod szkłem aparatu?

Przyglądając się bliżej ZTE S30 oraz S30 Pro, dostrzegamy ciekawy zabieg stylistyczny w obrębie wyspy z aparatami – część powierzchni pod szkłem chroniącym obiektywy ma zróżnicowaną fakturę. Na grafikach produktowych wygląda to jeszcze w miarę dobrze, ale wystarczy obejrzeć poniższy film, by przekonać się, że sprawia to wrażenie, jakby pod zewnętrzną warstwę szkła dostał się kurz. Raczej nie o to chodziło projektantom ZTE.

Niezależnie od naszej opinii na temat wyglądu smartfonów, byłoby ciekawie zobaczyć je w Europie. ZTE nie ma u nas silnej reprezentacji, a mogłoby się coś w tej materii zmienić, jeśli na Starym Kontynencie dało się kupić – najlepiej w przystępnych cenach – nowe produkty firmy. Oby!