Graczu, zapomnij o wszystkich innych smartfonach. Lenovo Legion Phone Duel 2 ma nawet wentylatory

Już pierwszy Lenovo Legion Duel był czymś bezkompromisowym. Jako pierwszy ze współczesnych smartfonów był tak mocno przystosowany do trzymania w dwóch dłoniach. Teraz przyszedł czas na jego następcę – oto Lenovo Legion Duel 2.

Lenovo Legion Phone Duel 2 to konsolka z funkcjami smartfona

Jasne, z nowego Legion Duel 2 (czy też Legion Phone Duel 2, jak brzmi trochę przydługa, pełna nazwa), można dzwonić i wysyłać wiadomości, tylko… po co? Od razu widać, że jest to sprzęt zbudowany głównie dla mobilnego grania. Obsługuje się go głównie w pozycji horyzontalnej – gdyby człowiek chciał zrobić sobie selfie, to aparat 44 Mpix wysunie się nie z górnej krawędzi, a z prawego boku! Taka konstrukcja była już jednak obecna w pierwszej generacji Legion Phone’a, choć tym razem zastosowano lepszą matrycę. Co jeszcze usprawniono?

Lenovo chwali się nieobecnym nigdzie indziej, zaawansowanym systemem chłodzenia, w skład którego wchodzą aż dwa wentylatory. Dzięki temu procesor Snapdragon 888 od Qualcomma ma szansę pracować na wysokich obrotach, a my nie będziemy mieć obaw o przegrzewanie się urządzenia.

Treści będziemy chłonąć z 6,92-calowego ekranu AMOLED, pracującego w rozdzielczości 1080p i odświeżającego obraz w 144 Hz. Obsługuje on HDR10+ oraz odznacza się próbkowaniem dotyku na poziomie 720 Hz. Maksymalna konfiguracja pamięci operacyjnej to aż 16 GB RAM, ale nawet podstawowa wersja z 12 GB RAM jest już mocna. Do kompletu dostajemy 256 GB lub 512 GB miejsca na system i gry – to więcej niż trzeba.

Lenovo zadbało, by mobilny gracz nie musiał odrywać dłoni od obudowy smartfona. W Legion Phone Duel 2 funkcjonuje osiem przycisków wirtualnych – cztery ultradźwiękowe przyciski na ramkach, dwa pojemnościowe na pleckach i dwa (wykrywające siłę nacisku) na samym ekranie. Ponadto zastosowano tutaj nowy system haptycznego sprzężenia zwrotnego, więc użytkownik powinien mieć lepsze odczucia z gry.

Na pleckach, ale w ich centralnej części, znajduje się zgrubienie, w którym zamontowano podwójny aparat z matrycami 64 Mpix i 16 Mpix, z czego ta druga połączona jest z obiektywem ultraszerokokątnym. W garbie tym widać też podświetlany, mały wentylator oraz otwory, którymi wyprowadzane jest ciepło z wnętrza obudowy (przy pomocy niewidocznego, drugiego wentylatora).

Z rzeczy niecodziennych – sprzęt wyposażony jest w dwa porty USB-C, co dziwi właścicieli tych ultrabooków, w których zamontowano tylko jeden ;) Legion Phone Duel 2 ładowany jest przez szybką ładowarkę 90 W. Jedyne, czego brakuje, to portu słuchawkowego. Sprzęt waży sporo – aż 256 g przy rozmiarach 176 x 78,5 x 9,9 mm.

Dostępność i ceny gamingowego Lenovo

Jak na razie smartfon zaprezentowano w Chinach, ale już teraz znane są ceny dla Europy: