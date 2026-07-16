Nowy powerbank Xiaomi ma wbudowany przewód. Inne atuty też ma

Życie stawia wiele wyzwań przed zapominalskimi. Kiedy przed wyjściem z domu zapomnieli naładować smartfon, ale przynajmniej pamiętali, że warto zabrać ze sobą (naładowany!) powerbank, to jeszcze pozostaje kwestia kabelka. Nowy model Xiaomi podąża tropem ostatnich premier i rozwiązuje przynajmniej ostatni z tych problemów.

Nowy powerbank Xiaomi z wbudowanym przewodem

W katalogu Xiaomi pojawił się nowy powerbank z wbudowanym przewodem typu USB-C – świetna opcja dla zapominalskich i zabieganych użytkowników. Cechuje go pojemność 20000 mAh, która powinna okazać się wystarczająca na dwa (a może i trzy) pełne ładowania typowego smartfona.

Maksymalna moc ładowania wynosi 22,5 W, a więc nie ma co liczyć na ekspresowe uzupełnianie energii. Plusem jest za to możliwość równoczesnego ładowania nawet trzech urządzeń – poza zintegrowanym kabelkiem (który może też pełnić funkcję uchwytu) do dyspozycji użytkownika oddane zostały również dwa porty: jeden USB-C i jeden USB-A.

Powerbank Xiaomi 20000 mAh o mocy 22,5 W z wbudowanym przewodem (fot. Xiaomi)

Opisując swoje nowe dzieło Xiaomi zwraca jeszcze uwagę na liczne zabezpieczenia, mające znacząco redukować ryzyko przegrzania, wybuchu, pożaru i innych awarii. I choć nie jest to dobry powerbank do ładowania laptopa, to warto go czasem podłączyć do komputera, aby poznać szczegółowe informacje na temat pozostałej pojemności i kondycji akumulatora oraz liczby cykli ładowania.

Jeśli zaś chodzi o samą konstrukcję, producent postawił na stonowany design bez udziwnień, za to z czterema diodami wskazującymi aktualny poziom naładowania akumulatora. Przygotowane zostały dwie tradycyjne wersje kolorystyczne: czarna oraz biała.

Powerbank Xiaomi 20000 mAh o mocy 22,5 W z wbudowanym przewodem (fot. Xiaomi)

Ile kosztuje nowy powerbank Xiaomi?

Nowy powerbank trafi do sprzedaży w Chinach już 22 lipca 2026 roku, a jego cena wyniesie 149 juanów, co po obecnym kursie przekłada się na ~85 złotych. To, czy zadebiutuje również w naszej części świata, pozostaje tajemnicą, ale można założyć, że tak się stanie.

Aktualnie Xiaomi oferuje w Polsce dwa powerbanki o pojemności 20000 mAh i z wbudowanym przewodem – model o mocy 33 W kosztuje 129 złotych, a o mocy 67 W – 169 złotych. Takie przynajmniej są ich sugerowane ceny, bo w sklepach przykładowo ten pierwszy bez trudu da się aktualnie dostać za niecałą stówkę.