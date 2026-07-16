UE urządza Androida po swojemu. Google musi wprowadzić zmiany

Android – według Unii Europejskiej – musi przejść zmiany. Google ma też podzielić się danymi, aby w ten sposób zapewnić innym firmom możliwość rywalizacji z wyszukiwarką Google.

Google musi podzielić się cennymi danymi

Wcześniej mogliśmy już usłyszeć, że Google powinno na terenie UE zezwolić zewnętrznym dostawcom wyszukiwarek na dostęp do danych wyszukiwania, które przez firmę gromadzone są w dużych ilościach. Nowe informacje wskazują, że unijnym regulatorom udało się osiągnąć ten cel i zmusić giganta z Mountain View do wprowadzenia niezbędnych zmian.

Decyzja podjęta przez Komisję Europejską określa sposób, w jaki Google powinno udostępnić dane wyszukiwania innym wyszukiwarkom. Podane zostały wskazówki dotyczące kilku kluczowych aspektów, które mają usprawnić i ułatwić cały proces. Przykładowo, ​​chatboty AI, które oferują funkcje wyszukiwania, powinny mieć dostęp do tych samych danych, które Google gromadzi w celu optymalizacji własnych usług wyszukiwania.

Oczywiście dane muszą być poddane anonimizacji. Google może zastosować proponowaną przez UE wielowarstwową metodę anonimizacji udostępnianych danych, która powstała we współpracy z wewnętrznymi i zewnętrznymi ekspertami ds. prywatności. Metoda ma być zgodna z wytycznymi Komisji Europejskiej.

Ponadto, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Google będzie mogło ocenić, czy udostępnienie danych konkretnej stronie trzeciej stwarza poważne zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa i ochrony danych. Środki przedstawione przez UE obejmują jeszcze wzór do obliczania ceny udostępnianych danych.

Nie tylko Gemini. Android musi otworzyć się na asystentów AI

Unia Europejska zauważa, że obecnie w smartfonach z Androidem asystenci AI konkurencji nie mają takich możliwości jak Gemini. W związku z tym, Google – w ramach realizacji Digital Markets Act (pol. Akt o rynkach cyfrowych) – będzie musiało pozbyć się ograniczeń.

Użytkownicy mają mieć możliwość aktywacji preferowanego asystenta AI za pomocą polecenia głosowego, podobnie jak Gemini można wywołać komendą Hej Google. Ponadto asystenci zyskają dostęp do wykonywania różnych czynności w imieniu użytkownika, także w zainstalowanych aplikacjach.

A co z kwestią bezpieczeństwa? Środki przedstawione przez UE dotyczą też solidnych zabezpieczeń, które mają zapewnić ochronę prywatności użytkowników i bezpieczeństwo urządzeń.

Co dalej?

Należy podkreślić, że obie decyzje określające wymogi są prawnie wiążące. Google ma obowiązek wdrożyć zmiany na wyznaczonych warunkach i w podanych terminach. Udostępnianie danych wyszukiwania ma zacząć się od stycznia 2027 rok. Z kolei użytkownicy Androida, którzy nie przepadają za Gemini, będą mogli zauważyć zmiany w obsłudze innych asystentów AI od lipca 2027 roku.