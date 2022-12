Masz komputer stacjonarny czy laptopa? Sprawdź, jak często Polacy wybierają blaszaki

Jedno z najnowszych badań Krajowego Instytutu Mediów wskazuje, że komputery stacjonarne są w polskich gospodarstwach… umiarkowanie popularne. Co ciekawe, im więcej członków rodziny, tym większe prawdopodobieństwo, że współużytkujecie skrzynkę PC.

Większe rodziny, większe prawdopodobieństwo komputera stacjonarnego

Zgodnie z badaniami KIM (Krajowego Instytutów Mediów), odsetek gospodarstw domowych w Polsce, w których znajduje się przynajmniej jeden komputer stacjonarny wynosi 15,9%.

Istnieje też zależność między tym, ile osób liczy rodzina, a tym, jak często w salonie lub innym miejscu stoi poczciwy „blaszak”. Pecety stacjonarne w gospodarstwie jednoosobowym to zaledwie promil – 7,4%. Tam, gdzie w domu mamy dwie osoby, szanse te wzrastają do 10,8%. Trzyosobowe rodziny posługują się stacjonarką w 17,9% przypadków, a w czteroosobowych i większych, komputery stacjonarne to stosunkowo częsty widok – posiadają go osoby w 30,5% takich gospodarstw.

Jeśli w rodzinie znajduje się dziecko do lat 15, to szansa na klasycznego PC wynosi 22,1%. Tam, gdzie dzieci nie ma, najwyraźniej potrzeba stacjonarki jest mniejsza – taki wskaźnik sięga 13,7%. W gospodarstwach gdzie dominują osoby starsze (przynajmniej jedna osoba ma 60 lat lub więcej) odsetek ten wynosi 10,1%.

źródło: Krajowy Instytut Mediów

Na wsi częściej niż w mieście

Interesujące jest to, że komputery stacjonarne są nieco bardziej popularne na wsi niż w mieście – 18,3% vs. 14,8%. Do tego posiadanie ich jest związane z zamożnością gospodarstwa. Oczywiście, im lepiej się powodzi rodzinom, tym większe szanse na PC. Więcej pecetów (dwa lub więcej) w gospodarstwie to nadal rzadkość – niezależnie od poziomu życia.

Badanie oparto na danych zebranych od stycznia do czerwca 2022 roku. Przeprowadzono je wśród 8474 gospodarstw domowych i 19611 osób w wieku 4 lata i więcej.

Szkoda, że nie zebrano dodatkowych informacji dotyczących relacji liczby komputerów stacjonarnych w stosunku do częstotliwości wykorzystywania laptopów. Można zgadywać, że są znacznie bardziej popularne. Być może KIM pochyli się kiedyś nad tym tematem.