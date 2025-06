Mniejszy flagowiec z ogromną baterią? Taki jest Vivo X200 FE

Vivo X200 FE został dziś oficjalnie zaprezentowany. Wygląda na to, że mamy do czynienia z naprawdę solidnym smartfonem klasy premium w kompaktowym wydaniu.

Spory akumulator i szybkie ładowanie

Vivo X200 FE to przede wszystkim jeden z tych smartfonów, który chce łączyć kompaktową konstrukcję z topową specyfikacją. Urządzenie waży 186 gramów i ma tylko 7,9 mm grubości. Smartfon został wyposażony w 6,31-calowy ekran ZEISS Master Colour Display. To panel AMOLED o rozdzielczości 2640×1216 pikseli (460 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i obsługą 100% palety DCI-P3

Mimo takich wymiarów, Vivo X200 FE otrzymał bardzo pojemną baterię, bo mamy tu aż 6500 mAh. Jest to ogniwo BlueVolt o gęstości energetycznej 845 Wh/l, co pozwala – według producenta – na niemal 25,5 godziny ciągłego odtwarzania wideo na YouTube albo 9,5 godziny grania. Ładowanie odbywa się z mocą 90 W, a Vivo deklaruje, że 10 minut wystarczy, by zyskać energię na kolejne 3 godziny oglądania filmów.

Vivo X200 FE (źródło: Vivo)

Na pokładzie nie zabrakło Androida 15 z nakładką Funtouch OS 15 oraz szeregu narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Wśród tych funkcji znajdują się m.in. AI Screen Translation, Smart Call Assistant, AI Captions czy Circle to Search zintegrowane z Google. Dzięki AI Image Studio możliwe będzie także automatyczne rozszerzanie obrazów, usuwanie odbić czy dynamiczne edytowanie kompozycji na zdjęciach – a skoro już o fotografii mowa…

Aparaty sygnowane logo ZEISS

W kwestii fotografii Vivo nie zamierza iść na kompromisy. Z tyłu znalazły się trzy aparaty: główny 50 Mpix oparty na sensorze Sony IMX921 z OIS i przysłoną f/1.88, teleobiektyw 50 Mpix z sensorem Sony IMX882 oraz aparat ultraszerokokątny 8 Mpix. Pierwsze dwa sygnowane są logo ZEISS. Na przodzie również jest 50 Mpix aparat (z f/2.0).

Vivo X200 FE został też wyposażony w rozbudowany pakiet funkcji portretowych, sygnowanych logo ZEISS. Otrzymujemy tu zestaw „Multifocal Portrait”, czyli pięć trybów: Landscape (23 mm), Narrative (35 mm), Classic (50 mm), Portrait (85 mm) i Close-Up (100 mm). Do tego dochodzi Stage Mode, który pozwala uchwycić dynamiczne momenty z wysoką ostrością i lepszym odwzorowaniem dźwięku z głównych źródeł audio.

źródło: Vivo

Ponadto specyfikacja Vivo X200 FE zawiera procesor MediaTek Dimensity 9300+, 12 GB RAM LPDDR5X i 512 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1 bez możliwości rozszerzenia jej za pomocą karty microSD. Do tego smartfon oferuje Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC i emiter podczerwieni. Urządzenie może się również pochwalić szczelnością zgodną z klasami IP68 i IP69.

Vivo X200 FE trafi do sprzedaży w czterech wersjach kolorystycznych: Black Luxe, Blue Breeze, Pink Vibe i Yellow Glow.

Ile będzie kosztował Vivo X200 FE?

Vivo nie zdradziło jeszcze dokładnej ceny X200 FE, ale biorąc pod uwagę jego specyfikację, będzie to prawdopodobnie propozycja konkurencyjna wobec innych kompaktowych flagowców na rynku. Warto mieć ten model na radarze, bo wygląda na to, że firma może mieć w rękach naprawdę mocnego zawodnika w swojej klasie.