Huawei obniżył ceny aż sześciu słuchawek. To nie koniec rabatów na wakacje

Choć dziś już jest gorąca atmosfera (Wam też pot spływa po… plecach?), to Huawei postanowił ją jeszcze bardziej podgrzać. Producent ogłosił, że obniżył ceny aż sześciu modeli słuchawek na wakacje 2025. To jednak nie wszystkie rabaty, jakie na Was czekają.

Promocja na słuchawki Huawei – aż 6 modeli w niższych cenach

Pierwszymi słuchawkami w promocji są Huawei FreeBuds Pro 4. Według Jakuba, który je przetestował (a chłopak zna się na rzeczy), są „absolutnie fantastyczne” i reprezentują „najwyższą ligę wśród słuchawek TWS”. Są one zatem skierowane do osób, które mają większe wymagania wobec takiego sprzętu. W momencie premiery trzeba było za nie zapłacić 849 złotych, natomiast teraz możecie je kupić za 599 złotych.

Z kolei za 649 złotych kupicie słuchawki Huawei FreeClip, które wyróżniają się nietypową, choć też już coraz częściej spotykaną konstrukcją. Nie wsadza się ich bowiem do ucha, tylko na nie zakłada jak klips (tak, jak sugeruje ich nazwa). Mimo to panowie nie powinni się ich obawiać, ponieważ nikt nie powie, że nosicie klipsy ;). Warto jednak wiedzieć, że kolor „różowe złoto” jest dostępny tylko w sklepie internetowym huawei.pl.

Jeżeli natomiast dysponujecie mniejszym budżetem albo po prostu nie chcecie wydawać na słuchawki około 600 złotych, to Huawei również ma dla Was ofertę. I to nie jedną, nie dwie, nawet nie trzy, a aż cztery! W obniżonych cenach kupicie bowiem też modele:

Huawei FreeBuds 6i – za 329 złotych,

Huawei FreeBuds 5i – za 219 złotych,

Huawei FreeBuds SE 3 – za 179 złotych

oraz Huawei FreeBuds SE 2 – za 129 złotych.

Promocja na słuchawki Huawei FreeBuds Pro 4, Huawei FreeClip, Huawei FreeBuds 6i, Huawei FreeBuds SE 3 i Huawei FreeBuds SE 2 potrwa do 27 lipca 2025 roku, natomiast na słuchawki Huawei FreeBuds 5i aż do 10 sierpnia 2025 roku (lub do wyczerpania zapasów w każdym przypadku).

Jeśli natomiast szukacie słuchawek i chcielibyście mieć szerszy obraz dostępnych opcji, sprawdźcie najlepsze słuchawki TWS oraz jakie tanie słuchawki TWS warto kupić. Spoiler: na obu listach znajdziecie też słuchawki Huawei, które są dostępne teraz w promocji.

Taniej na wakacje 2025 nie tylko słuchawki Huawei, ale też tablet

Na wakacje 2025 Huawei obniżył też cenę tabletu Huawei MatePad 11.5″ S z matowym ekranem PaperMatte o rozdzielczości 2,8K, który odświeża obraz z częstotliwością 144 Hz. Jego zaletami są też zestaw 8 głośników i akumulator o pojemności 8800 mAh, który zapewnia zadowalający czas pracy.

Teraz kupicie go w zestawie z klawiaturą Huawei Smart Keyboard oraz rysikiem M-Pencil 3. gen za 1699 złotych. Producent informuje, że „taka oferta szybko się nie powtórzy”.