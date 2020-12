Huawei udostępnił HarmonyOS 2.0 beta. System można testować na kilku smartfonach

Prace nad autorskim systemem HarmonyOS idą pełną parą. Producent właśnie zrobił kolejny, milowy krok, ponieważ udostępnił pierwszą betę na smartfony. Zainteresowani deweloperzy mogą już testować oprogramowanie.

HarmonyOS to multiplatformowy system, nie tylko na smartfony

HarmonyOS, mimo że został zaprezentowany ponad rok temu, wciąż jest dla nas raczej ciekawostką niż produktem, do którego wkrótce dostaniemy dostęp. W Chinach sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej – Huawei rozpoczyna współpracę z kolejnymi producentami, dzięki czemu oprogramowanie to trafi do wielu sprzętów z różnych kategorii.

Trzeba bowiem pamiętać, że HarmonyOS to multiplatformowy system, który ma być instalowany nie tylko na urządzeniach mobilnych, jak smartfony, tablety i wearables, ale również, a może nawet przede wszystkim, na sprzętach z kategorii szeroko pojętego smart home.

Huawei wymaga bowiem od deweloperów, aby tak projektowali swoje aplikacje, żeby dostosowywały się one do ekranu, na jakim są używane i na każdym zapewniały podobne doświadczenie użytkowania. Oczywiście przygotował dla nich specjalne narzędzia, by im to ułatwić.

Huawei udostępnia HarmonyOS 2.0 beta. System można już testować na wybranych smartfonach i tabletach

Dziś miała miejsce konferencja dla deweloperów, w trakcie której zainaugurowano rozpoczęcie beta testów HarmonyOS 2.0 na urządzeniach mobilnych marki. System został udostępniony na smartfony Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei Mate 30 i Huawei Mate 30 Pro oraz tablet Huawei MatePad Pro.

Jak nietrudno zauważyć, są to urządzenia, które jako jedne z pierwszych bazowały w pełni na Huawei Mobile Services. Beta HarmonyOS 2.0 jest jednak dostępna wyłącznie dla deweloperów z Chin, więc zainteresowani użytkownicy z innych krajów mogą co najwyżej obejrzeć załączony poniżej film, który pokazuje, jak wygląda ten system na smartfonie Huawei P40:

Można zauważyć, że interfejs nie różni się właściwie niczym od EMUI 11 na Androidzie, ale mówi się, że system w tym wydaniu ma działać znacznie szybciej i zapewnić jeszcze lepsze doświadczenie użytkowania.

Deweloperzy, którzy dołączą do grona beta-testerów, będą bez problemu mogli powrócić do EMUI 11 (Huawei przygotował dla nich poradnik, oczywiście w języku chińskim).

Z informacji, udostępnionych przez Huawei, wynika, że w beta testach mogą wziąć jedynie indywidualni i korporacyjni programiści, którzy są zarejestrowani na oficjalnej stronie Huawei Developer Alliance. Publicznych testów jeszcze nie zapowiedziano, podobnie jak udostępnienia systemu dla deweloperów z innych krajów.

Na koniec można jeszcze wspomnieć, że – jak podaje serwis GizChina – już w przyszłym roku na rynku może pojawić się pierwszy smartfon Huawei z fabrycznie wgranym systemem HarmonyOS. Ponadto producent ma na celu wprowadzenie na rynek ponad 100 mln urządzeń od ponad 40 różnych, popularnych producentów z tym oprogramowaniem na pokładzie.