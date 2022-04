Nowa linia urządzeń od Huawei! Sprzęt dla biznesu dostępny w Polsce

Huawei zaprezentował w Polsce pierwszą gamę urządzeń, która jest dedykowana dla ludzi biznesu. Najważniejszymi cechami urządzeń są najwyższy poziom zabezpieczeń, wydajność oraz wytrzymałość. Co jeszcze oferuje nowa seria?

Nowe urządzenia w zasięgu ręki

Huawei zaprezentował serię urządzeń, która odpowiada na zapotrzebowanie biznesu, edukacji oraz administracji. Koncern przygotował laptopy, monitory, tablety, a nawet drukarki i smartwatche. Wszystkie urządzenia są wytrzymałe oraz bezpieczne. Tym samym stanowią ciekawą ofertę na polskim rynku.

Huawei kompleksowo zaprezentował nowy sprzęt, który idealnie nadaje się dla biznesu lub edukacji. Seria laptopów Huawei MateBook B, komputerów stacjonarnych Huawei MateStation B, monitorów Display B, tabletów Huawei MatePad C, jak również drukarkę Huawei PixLab seria B łączą wymagania klientów indywidualnych z wymaganiami osób, wykorzystującymi urządzenia do zadań biznesowych. Dodatkowo do serii dołączono smartwatch Huawei Watch B, który stanowi estetyczne zwieńczenie nowej gamy produktów.

Seria urządzeń przeszła najbardziej rygorystyczne testy jakościowe, by poradzić sobie z trudami codziennego użytkowania. Właśnie dlatego Huawei MateStation B dobrze radzi sobie z niskimi i wysokimi temperaturami, zmianami ciśnienia oraz podwyższoną wilgotnością. A jeśli mowa o laptopach z serii Huawei MateBook B, to są one odporne na wibracje, pył oraz piasek.

Twoje dane będą bezpieczne

Huawei przyłożył bardzo dużą wagę do zabezpieczeń, ponieważ jest to jeden z najważniejszych aspektów dla działania biznesu. W urządzeniach zastosowano wielowarstwowe zabezpieczenia, które przekładają się na hermetyczną transmisję danych.

Dodatkowo postarano się zapewnić szereg mechanizmów kontroli przez wyselekcjonowanie aplikacji mających dostęp urządzeń. Do niemal zera zmniejsza to ryzyko wykradnięcia danych. By jeszcze wzmocnić ten efekt, zlikwidowano rejestry połączeń, wiadomości oraz ogólnych informacji o urządzeniu.

Poddane selekcji przez użytkownika również zostaną wszystkie albumy, które udostępnia innym urządzeniom lub w social mediach. Od teraz każde zdjęcie będzie wymagało potwierdzenia użycia, jeśli będzie go bezpośrednio dotyczyło zadanie, które będziemy chcieli wykonać.

Wisienką na torcie przygotowaną przez Huawei jest Multi-Screen Collaboration. Rozwiązanie znane z oferty dla użytkowników indywidualnych, daje możliwość łatwego kontrolowania procesu filtrowania i udostępniania plików.

Na ten moment w Polsce w sprzedaży już jest Huawei MateBook B B3-520. Kolejne produkty będą trafiać do polskich salonów w najbliższych miesiącach.