Sony Xperia Pro 1 będzie fotograficznym kombajnem. Z takim aparatem – to pewne

Sony nie ma najlepszej prasy, jeśli chodzi o aparaty w smartfonach, choć ostatnie produkty tej firmy odznaczały się naprawdę znakomitymi możliwościami fotograficznymi. Japończycy nie powiedzieli jeszcze jednak ostatniego słowa – Xperia Pro 1 wygląda na stworzoną do robienia zdjęć.

Sony wyciąga asa z rękawa

Wydawało się, że Sony zaprezentowało już w tym roku swojego flagowego smartfona. Xperia 1 III dostępna jest w sprzedaży w Polsce od sierpnia i każdy, kto chce się przekonać, czy to rzeczywiście najlepszy smartfon do zdjęć (jak głoszą materiały reklamowe Sony), to ma szansę to zrobić.

Sony Xperia Pro 1 (fot. @I_Leak_VN)

Od dwóch tygodni wiemy jednak, że Japończycy przygotowują się do kolejnej dużej premiery – już jutro (26 października). Do tej pory nie mieliśmy pojęcia, czego będzie dotyczyć nowe ogłoszenie Sony, ale dziś w sieci pojawiły się grafiki nowego smartfona marki, które rozwiewają wszelkie wątpliwości. Chodzi o nowy model Xperia Pro 1.

To będzie fotograficzny kombajn

Na portalu Weibo pojawiły się obrazy przedstawiające Xperię Pro 1. Wszystko wskazuje, że urządzenie będzie wyposażone w imponującą, 1-calową matrycę główną. Choć nie byłby to smartfon z największą matrycą, jaką kiedykolwiek zamontowano w urządzeniu mobilnym, to i tak tego typu komponent od razu uruchamia wyobraźnię fanów Sony.

Xperia Pro 1 z dedykowanym spustem migawki aparatu i solidną sekcję fotograficzną, może stać się ostatecznym celem dla pasjonatów. Model ten będzie kierowany ewidentnie do nich, na co wskazują zdjęcia dodatkowych akcesoriów – na przykład oddzielnego wyświetlacza pomocniczego, przydatnego przy vlogowaniu, do podłączenia do smartfona przez USB-C.

Sony Xperia Pro 1 (fot. @I_Leak_VN)

Na szczegóły dotyczące Xperii Pro 1 nie będziemy czekać długo. Być może jutro poznamy także cenę – i najpewniej będzie ona niezwykle wysoka, a na pewno wyższa od premierowej ceny Xperii 1 III.