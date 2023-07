Nowe słuchawki Creative to sprzęt idealny dla sportowców

Najpopularniejsze typy słuchawek dostępne w sklepach to rozwiązania, które zakłada się na uszy lub umieszcza „pchełkę” w uchu. Nowe zestawy Creative z serii Outlier Free+ przypominają, że istnieje trzecia droga.

Granie obok ucha

Od kilku lat w niszy funkcjonują słuchawki oparte na przewodnictwie kostnym. Zamiast przesyłać dźwięk wibrującymi elektromagnesami, specjalne przetworniki przekazują fale dźwiękowe do ucha wewnętrznego za pomocą wibracji na kościach policzkowych. Wśród głównych zalet tego rozwiązania wymienia się większą świadomość tego, co dzieje się wokół nas. W końcu podczas biegania czy jazdy na rowerze warto pozostać czujnym na dźwięk nadjeżdżającego samochodu itp.

Model Outlier Free Pro+ (Źródło: Creative)

Choć nie jest to dominująca technologia wśród producentów sprzętu audio, nie oznacza to, że znajduje się ona obecnie na półce „porzucone”. Creative zaprezentował właśnie dwa nowe urządzenia wykorzystujące to rozwiązanie – modele Outlier Free+ i Outlier Free Pro+. W przypadku tego drugiego zestawu dodanie napisu Pro to coś więcej niż dłuższy czas pracy na baterii o godzinę, ale nie uprzedzajmy faktów.

Podstawowy model Outlier Free+ to bezprzewodowa konstrukcja, której bateria wystarcza na 10 godzin odtwarzania dźwięku. Dziesięć minut z ładowarką przy niskim stanie akumulatora umożliwi wydłużenie czasu słuchania o 120 minut. Zgodnie z obecnymi oczekiwaniami wobec sprzętu tego typu, słuchawki mogą być podłączone do dwóch urządzeń w tym samym czasie poprzez łączność Bluetooth 5.3. Jeżeli oprócz słuchania muzyki interesuje Was oglądanie z ich pomocą materiałów wideo, Outlier Free+ oferują tryb niskiego opóźnienia.

Outlier Free+ (Źródło: Creative)

Nie zabrakło też mikrofonów do prowadzenia rozmowy, trybu redukcji szumów i obsługi asystentów głosowych. Całość obsługuje się przyciskami znajdującymi się na pałąku. Do produkcji obudowy (dostępnej w kolorze czarnym i zielonym) wykorzystano lekki silikon z efektem pamięci i stop tytanu.

Słuchawki Creative dla wymagających sportowców

Creative Outlier Free Pro+, choć większością specyfikacji pokrywają się z podstawowym modelem Free+, jak najbardziej zasługują na ten dopisek. Chcąc trafić nie tylko do tych, którzy lubią słuchać muzyki na świeżym, suchym powietrzu, producent opracował sprzęt możliwy do używania w wilgotniejszych warunkach pogodowych. Dzięki wodoszczelności potwierdzonej certyfikatem IPX8 zestawu można używać podczas opadów deszczu, żeglując, pływając lub w trakcie płytkiego nurkowania.

Model Outlier Free Pro+ (Źródło: Creative)

Oprócz tego znalazło się miejsce na 8 GB pamięci, w której możemy umieścić utwory muzyczne w formacie FLAC, WAV, APE i MP3. Dzięki temu niekiedy zawodna w wodzie technologia Bluetooth idzie w odstawkę, a do słuchania ulubionej składanki na siłownię nie musicie nawet zabierać ze sobą smartfona.

Model Outlier Free Pro+ (Źródło: Creative)

Nowe modele słuchawek kostnych od Creative są już dostępne na oficjalnej stronie producenta. Cena z model Outlier Free+ to 399 złotych, Outlier Free Pro+ kosztują natomiast 549 złotych. Dostępna jest również promocja, w której wpisując kod „FREEPLUS” przy zakupie modelu Outlier Free+ lub „FREEPLUSPRO” decydując się na Outlier Free Pro+ zyskacie 25% zniżki w cyfrowym koszyku.