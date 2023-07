Po 9 latach, nadchodzi odświeżony vivo Y27 4G. Co zaoferuje?

Smartfonów marki vivo nie trzeba nikomu przedstawiać. Ten chiński producent zdobył serca wielu klientów w różnych państwach. Tym razem firma zdecydowała się na dość nietypowy ruch i wprowadziła odświeżony model już obecnego urządzenia.

Specyfikacja nowego vivo Y27 4G

Pierwotny model vivo Y27 4G został wprowadzony do sprzedaży w grudniu 2014 roku. Po niespełna 9 latach smartfon ten doczekał się swojego nowoczesnego wariantu. Ciężko mówić tutaj o jakichkolwiek podobieństwach poza nazwą i wspólnym systemem operacyjnym Android (choć w różnych wersjach).

Sercem nowego Y27 jest, wykonany w procesie 12 nm, procesor MediaTek Helio G85 wraz z 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej. Akumulator ma pojemność 5000 mAh, a na pokładzie smartfona znalazło się wsparcie dla ładowania z mocą 44 W oraz certyfikat wodoszczelności IP54. Urządzenie ma wymiary 164×76,2×8 mm i waży 190 gramów.

Wyświetlacz wykonany w technologii LCD w nowym modelu vivo ma przekątną 6,64 cala i rozdzielczość 1600×720 pikseli (270 ppi). Częstotliwość odświeżania to 90 Hz. Jasność ekranu to standardowe 600 nitów, zaś jego proporcje wynoszą 20:9. Plecki urządzenia zostały wykonane z tworzywa sztucznego. Czytnik linii papilarnych zintegrowano z przyciskiem włączania na bocznej krawędzi smartfona.

Zaplecze fotograficzne składa się z 8 Mpix kamerki do selfie w postaci łezki w ekranie oraz dwóch obiektywów (główny 50 Mpix i 2 Mpix jako czujnik głębi) z tyłu. Smartfon umożliwi również nagrywanie w 1080p w 30 kl./s. Co ciekawe, vivo Y27 wyposażony zostanie w rzadko spotykane obecnie gniazdo mini jack 3,5 mm. Smartfon będzie pracować pod kontrolą Androida 13 z nakładką Funtouch OS 13.

Data premiery i cena

Na ten moment wiemy jedynie o premierze w Indiach, która ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu, prawdopodobnie 20 lipca bieżącego roku. Na oficjalne informacje o dostępności tego smartfona w innych rejonach trzeba jeszcze poczekać.

Do sprzedaży trafią trzy wersje kolorystyczne – zielona (Green), bordowa (Burgundy) oraz czarna (Black) wraz z zaledwie jedną wersją pamięci 6/128 GB. Nie zapomniano o obsłudze kart pamięci – do 1 TB dodatkowego ROM-u. Cena za ten podstawowy wariant ma wynieść 15999 rupii indyjskich, co przekłada się na ok. 800 złotych.

Nawet jeśli vivo zdecyduje się na globalną premierę Y27 4G, o dostępności w Polsce można zapomnieć. Marka w czerwcu ogłosiła, że kończy swoją działalność w naszym kraju. Kto wie, być może producent kiedyś wróci na nasz rynek, podobnie jak to było w przypadku firmy HONOR.