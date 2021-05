Według UMIDIGI smartfon z takim wielkim napisem jest fajny. Kto mu powie, że nie?

Producenci na różne sposoby starają się wyróżnić swoje smartfony na tle konkurencji. Ostatnio na sile przybiera jednak trend, który jest dość… dyskusyjny.

Smartfon UMIDIGI A11 z wielkim napisem na obudowie według producenta jest cool

W przeszłości zdarzało się, że jakiś smartfon miał wielki napis na obudowie – najczęściej było to wyeksponowane logo producenta. W ostatnim czasie na rynku debiutuje jednak zaskakująco dużo podobnie „ozdobionych” urządzeń (zob. recenzja realme 8) i teraz dołączył do nich UMIDIGI A11.

Według producenta, ogromny napis na obudowie „BEYOND DREAMS” (pol. poza marzeniami) pozwoli użytkownikom wyróżnić się w tłumie. Mnie osobiście bardziej jednak przekonuje pokrycie panelu tylnego matowym szkłem, dzięki czemu smartfon powinien pewniej leżeć w dłoni i się nie ślizgać.



źródło: UMIDIGI

Mimo że napis na obudowie wiele osób może odstraszyć, to bez problemu będzie można go zasłonić etui, bo sam smartfon w ogólnym rozrachunku jest całkiem ciekawą propozycją.

Specyfikacja UMIDIGI A11

Model ten ma przynajmniej kilka mocnych stron, oprócz matowego szkła na panelu tylnym. Specyfikacja UMIDIGI A11 obejmuje bowiem niehybrydowy Dual SIM (2x nano SIM + microSD), „czysty” system Android 11 i termometr na podczerwień 2.0, który pozwoli zmierzyć temperaturę w kilka chwil, choć sam producent zaznacza, że smartfon nie jest urządzeniem medycznym.

Ponadto urządzenie oferuje też dodatkowy klawisz, za pośrednictwem którego można uruchamiać wybraną funkcję, na przykład pomiar temperatury, latarkę czy push-to-talk. Dla wielu osób zaletą może być także czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi (które – tak swoją drogą – są całkowicie płaskie, jak w iPhonie 12 i Honor Play 5).

Specyfikacja UMIDIGI A11 (źródło: UMIDIGI)

Specyfikacja UMIDIGI A11 obejmuje również „kompletny” zestaw aparatów, ponieważ na tyle znajdują się 16 Mpix (główny z trybem nocnym Super Night), 8 Mpix (ultraszerokokątny o kącie widzenia 120°) i 5 Mpix (do zdjęć makro), a na przodzie 8 Mpix. Ponadto na pokładzie smartfona znajdują się jeszcze procesor MediaTek Helio G25, do 4 GB LPDDR4x RAM i do 128 GB pamięci wbudowanej.

Wszystkie treści wyświetlane są na ekranie o przekątnej 6,53 cala i proporcjach 20:9, a całość zasila akumulator o pojemności 5150 mAh, ładowany przez port USB-C.

Regularna cena UMIDIGI A11 została ustalona na od 199,98 dolarów, ale od 12 do 15 maja 2021 roku smartfon będzie można kupić w oficjalnym sklepie marki UMIDIGI na AliExpress już od 94,99 dolarów.