Honor Play 5 przypomni klientom stare (dobre?) czasy i… iPhone’a 12

Wygląda na to, że marka Honor chce nadrobić stracony czas, przez który nieomal nie zniknęła całkowicie z segmentu smartfonów. Producent wprowadza na rynek coraz więcej modeli, a teraz na horyzoncie pojawił się kolejny – Honor Play 5.

Takich smartfonów już się nie produkuje

Design smartfonów zmienia się z roku na rok – coś, co dopiero było szczytem możliwości, zaraz staje się passé, bo producenci wymyślili coś innego, w ich mniemaniu lepszego i bardziej zjawiskowego. A że większość klepie smartfony na podobną modłę, niewiele jest projektów, które są w stanie przetrwać próbę czasu. Za taki wyjątek można aktualnie uznać już chyba tylko Sony i jego Xperie.

Dawno, dawno temu, w czasach, o których już prawie wszyscy zdążyli zapomnieć, wielu producentów projektowało smartfony w podobny sposób, co Sony swoje Xperie. Co prawda nie wszystkim mogły się podobać takie „kanciaste” konstrukcje jak Huawei P8 czy Huawei P8 Lite, ale przynajmniej ja uważam je za jedne z najładniejszych w historii.

Huawei P8 (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Specyfikacja Honor Play 5

Dziś już nikt nie produkuje takich smartfonów… poza Apple, które z jakiegoś powodu w serii iPhone 12 zdecydowało się powrócić do bryły znanej z iPhone’a 4. Czy właśnie dlatego Honor postanowił wykorzystać podobne wykończenie w modelu Honor Play 5? Cóż, może tak, a może nie, ale przynajmniej moim zdaniem prezentuje się on bardzo atrakcyjnie wizualnie, mimo że będzie pozycją ze średniej półki.

Honor Play 5 (źródło: GSMArena)

Jeszcze nie wiemy, kiedy zadebiutuje ten smartfon, choć spodziewamy się, że niedługo, ale w dużej części znana jest już specyfikacja Honor Play 5. Wielu osobom może ona przypaść do gustu, ponieważ urządzenie zaoferuje wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,53 cala i rozdzielczości Full HD+ oraz poczwórny aparat 64 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix do zdjęć makro + 2 Mpix do pomiaru głębi na panelu tylnym, a także akumulator (o pojemności 3800 mAh) z obsługą 66 W ładowania przewodowego przez port USB-C.

W dodatku smartfon będzie wąski (7,46 mm grubości) i dość lekki, bowiem ma ważyć 179 gramów, podczas gdy większość smart-telefonów waży w okolicach 200 gramów (taki Xiaomi Mi 11 Ultra aż 234 gramy). Ponadto specyfikacja Honor Play 5 ma obejmować też procesor MediaTek Dimensity 800U z modemem 5G.