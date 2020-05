Dobre, tanie smartfony stały się jeszcze tańsze – oto realme Narzo 10 i Narzo 10A

realme już kilkukrotnie przymierzało się do tej prezentacji, ale z uwagi na panującą na całym świecie sytuację musiało ją kilkukrotnie przekładać. Dziś producentowi nareszcie udało się oficjalnie zaanonsować dwa pierwsze smartfony nowej marki Narzo – modele Narzo 10 i Narzo 10A. Oba kuszą nie tylko dobrą specyfikacją, ale też atrakcyjnymi cenami.

realme Narzo 10 – specyfikacja, cena

Smartfon ten wyposażono w 6,5-calowy wyświetlacz o proporcjach 20:9 i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli z wycięciem w kształcie litery „V” w górnej części. Producent deklaruje, że współczynnik screen-to-body ratio wynosi 89,3%. Przód pokrywa tafla szkła Corning Gorilla Glass 3. generacji.

Sercem realme Narzo 10 jest ośmiordzeniowy (ARM Cortex-A75 2,0 GHz + ARM Cortex-A55 1,8 GHz) procesor MediaTek Helio G80 z układem graficznym ARM Mali-G52. Do kompletu są 4 GB LPDDR4x RAM i 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD.

realme Narzo 10 oferuje także pojedynczy aparat o rozdzielczości 16 Mpix z przysłoną f/2.0 na przodzie i poczwórny 48 Mpix (f/1.8) + 8 Mpix (f/2.3) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 119° + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro (do 4 cm) + sensor z matrycą monochromatyczną do fotografii portretowej na tyle. Smartfon oddaje do dyspozycji użytkownika również czytnik linii papilarnych, niehybrydowy Dual SIM (2x nano SIM + microSD) i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Całość ma wymiary 164,4×75,4×9 mm i waży 199 gramów. realme Narzo 10 pracuje na Androdzie 10 z interfejsem realme UI i jest zasilany przez akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego 18 W (przez port USB-C).

Sugerowaną cenę tego modelu ustalono w Indiach na 11999 rupii, co jest równowartością ~670 złotych.

realme Narzo 10A – specyfikacja, cena

Model ten ma podobny wyświetlacz i baterię oraz system operacyjny jak realme Narzo 10. Oprócz tego, oferuje on ośmiordzeniowy (ARM Cortex-A75 2,0 GHz + ARM Cortex-A55 1,7 GHz) procesor MediaTek Helio G70 z grafiką ARM Mali-G52, 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej (+ microSD do 256 GB), a także aparat o rozdzielczości 5 Mpix (f/2.4) na przodzie i potrójny na tyle: 12 Mpix (f/1.8) z PDAF + 2 Mpix do zdjęć makro + 2 Mpix do fotografii portretowej. Na pokładzie są też czytnik linii papilarnych i niehybrydowy Dual SIM.

realme Narzo 10A wspiera ładowanie 10 W (5 V/2 A) przez port microUSB. Smartfon ma wymiary 164,4x75x8,95 mm i waży 195 gramów. Jego sugerowaną cenę w Indiach ustalono na 8499 rupii (~475 złotych).

