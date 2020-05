realme 6s to zabójca Redmi Note 9. W tej cenie zjada konkurencję na śniadanie

Cała seria Redmi Note 9 ma wszystko, aby stać się bestsellerem. Nieoczekiwanie szyki pokrzyżowała im premiera realme 6s, który we wręcz niewiarygodnie niskiej cenie oferuje znacznie więcej niż najtańsze smartfony marki-córki Xiaomi.

realme 6s – cena

Nietypowo zacznę od tego aspektu, bowiem kiedy zobaczyłem, że cenę realme 6s ustalono w Europie na 199 euro, uznałem, że zapewne jest to budżetowy średniak, jakich wiele na rynku. Gdy jednak zagłębiłem się w specyfikację, byłem niemalże w szoku, że za tak niewielkie pieniądze można oddać użytkownikowi do dyspozycji aż tak dużo.

Żebyście mieli odpowiednie porównanie przypomnę, że dokładnie tyle samo kosztuje w Europie Redmi Note 9 w konfiguracji z 3 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. W Polsce za model ten trzeba zaś zapłacić 899 złotych.

realme 6s – specyfikacja

Smartfon oferuje 6,5-calowy wyświetlacz o proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością 90 Hz. Według deklaracji producenta, ekran zajmuje 90,5% powierzchni panelu przedniego realme 6s. Front urządzenia pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass.

Sercem tego smartfona jest ośmiordzeniowy (ARM Cortex-A76 2,05 GHz + ARM Cortex-A55; 12 nm) procesor MediaTek Helio G90T z grafiką ARM Mali-G76 MC4 800 MHz, który znajduje się też na pokładzie bardzo popularnego i cieszącego się świetnymi opiniami w Polsce Redmi Note 8 Pro. Do kompletu są 4 GB LPDDR4x RAM i 64 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.1 z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD (producent przygotował na nią dedykowany slot).

realme 6s oferuje również pojedynczy aparat o rozdzielczości 16 Mpix z przysłoną f/2.0 i funkcją nagrywania wideo w zwolnionym tempie przy 120 klatkach na sekundę na przodzie, który umieszczono w okrągłym otworze w lewym górnym rogu wyświetlacza. Na tyle znajduje się zaś poczwórny 48 Mpix (f/1.8) + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 119° + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro (w odległości do 4 cm) + pomocniczy sensor B&W (f/2.4) do fotografii portretowej. Moduł potrafi też rejestrować filmy w 4K @30fps, a do tego dysponuje UIS (Max) Video Stabilization i trybem nocnym Super NightScape 2.0.

Na pokładzie nie zabrakło również czytnika linii papilarnych – umieszczono go na bocznej krawędzi. Na liście parametrów są także niehybrydowy Dual SIM (2x nano SIM + microSD), moduł Bluetooth 5.0 i 3,5 mm złącze słuchawkowe. realme 6s pracuje na Androidzie 10 z interfejsem One UI, a za jego zasilanie odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 4300 mAh ze wsparciem dla superszybkiego ładowania przewodowego 30 W (przez USB-C).

realme 6s ma wymiary 162,1×74,8×8,9 mm i waży 191 gramów. W sprzedaży dostępne będą dwie wersje kolorystyczne: czarna Eclipse Black i biała Lunar White.

Na razie nie wiemy, czy realme 6s trafi do Polski, ale na pewno pojawi się w Europie, więc są na to szanse. Redmi Note 9 i nawet Redmi Note 9S powinny się zatem strzec, bowiem nowy smartfon realme może zniechęcić klientów jedynie brakiem NFC. Z drugiej strony, wiele osób deklaruje, że go w ogóle nie używa. To będzie baaardzo ciekawy pojedynek, ale zwycięzca może być tylko jeden.

Jak myślicie, kto nim się okaże? Ja stawiam na realme 6s.

