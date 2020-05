Kup Redmi Note 9 (Pro) w przedsprzedaży – możesz dostać fajny gratis

Jeszcze do niedawna producenci dorzucali gratisy jedynie w trakcie przedsprzedaży flagowych modeli. Obecnie coraz częściej robią to jednak także w przypadku smartfonów ze średniej półki. Od dziś można przedpremierowo zamówić Redmi Note 9 i Redmi Note 9 Pro – na klientów czekają atrakcyjne prezenty.

Przedsprzedaż Redmi Note 9 i Redmi Note 9 w Polsce (ceny, gratisy)

Redmi Note 9 i Redmi Note 9 Pro oferują bardzo atrakcyjny stosunek ceny do swoich możliwości – nie ma żadnych wątpliwości, że oba modele będą bardzo często wybierane przez klientów. W trakcie ich przedsprzedaży dodatkowo zachęcają do tego ciekawe gratisy.

Jeśli zamówicie Redmi Note 9, otrzymacie voucher o wartości 50 złotych na następne zakupy. Z kolei do Redmi Note 9 Pro dodana zostanie opaska sportowa Xiaomi Mi Band 4, która standardowo kosztuje w oficjalnej polskiej dystrybucji 149 złotych. Aby otrzymać smart-band w sklepie Media Expert, należy w koszyku wpisać kod rabatowy P-7227.

Naprawdę nieczęsto się zdarza, aby producenci dodawali w przedsprzedaży tak uniwersalne gratisy. W tym przypadku zarówno z vouchera, jak i opaski sportowej klienci z pewnością zrobią użytek i będą zadowoleni z takiej oferty. Przedsprzedaż Redmi Note 9 i Redmi Note 9 Pro potrwa cały tydzień, do 31 maja 2020 roku włącznie.

Dla przypomnienia, oto ceny nowych smartfonów marki-córki Xiaomi:

Redmi Note 9 3 GB/64 GB – 899 złotych,

Redmi Note 9 4 GB/128 GB – 999 złotych,

Redmi Note 9 Pro 6 GB/64 GB – 1299 złotych,

Redmi Note 9 Pro 6 GB/128 GB – 1399 złotych.

Co oferują Redmi Note 9 i Redmi Note 9 Pro?

W obu przypadkach aż chce się zacząć od modułu NFC, bowiem to bardzo istotny element dla coraz większej liczby klientów. Jeden i drugi smartfon oferuje też 3,5 mm złącze słuchawkowe, port podczerwieni, Dual SIM, slot na kartę pamięci microSD, czytnik linii papilarnych i akumulator o pojemności 5020 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego przez USB-C (18 W w Redmi Note 9 i 30 W w Redmi Note 9 Pro).

Redmi Note 9 odda swoim właścicielom do dyspozycji także 6,53-calowy wyświetlacz Full HD+, ośmiordzeniowy (2x ARM Cortex-A75 2,0 GHz + 6x ARM Cortex-A55) procesor MediaTek Helio G85, poczwórny aparat 48 Mpix (Samsung ISOCELL GM1; f/1.79) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 118° + 2 Mpix do zdjęć makro (do 2 cm) + 2 Mpix (f/2.4) do zbierania danych o głębi na tyle i pojedynczy o rozdzielczości 13 Mpix na przodzie.

Redmi Note 9 Pro wyróżnia się zaś 6,67-calowym ekranem Full HD+ i poczwórnym aparatem 64 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym (119° FOV; f/2.2) + 5 Mpix do zdjęć makro + 2 Mpix do pomiaru głębi na tyle. Na przodzie umieszczono natomiast pojedynczy o rozdzielczości 16 Mpix. Za wydajność w tym smartfonie odpowiada ośmiordzeniowy (2x Kryo 465 2,3 GHz + 6x Kryo 465 1,8 GHz; 8 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 720G.