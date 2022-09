Specyfikacja smartfonów z serii iPhone 14 ujawniona przed oficjalną premierą!

W trakcie najbliższej konferencji Apple, która zaplanowana jest na najbliższą środę (start o godzinie 19:00), gigant z Cupertino zaprezentuje nowe smartwatche (mówi się o nawet trzech modelach) oraz iPada i słuchawki AirPods, a także – przede wszystkim – iPhone’y. Już dziś w sieci pojawiła się ich szczegółowa specyfikacja techniczna!

iPhone 14 – specyfikacja

Podstawowy model w ofercie Apple zaoferuje 6,1-calowy ekran o rozdzielczości 2532×1170 pikseli (460 ppi) i jasności maksymalnej 1000 nitów z notchem w górnej części, procesor Apple A15 Bionic z sześcioma rdzeniami CPU, pięcioma rdzeniami GPU i 16-rdzeniowym NPU oraz 6 GB RAM LPDDR4X i od 128 GB do 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Ponadto na pokładzie smartfona znajdzie się modem 5G, aparat główny o rozdzielczości 12 Mpix i akumulator o pojemności 3279 mAh ze wsparciem dla ładowania przez złącze Lightning i MagSafe. Urządzenie ma mieć wymiary 146,7×71,5×7,65 mm i ważyło 173 gramy.

Kolejnym przedstawicielem nowej generacji będzie iPhone 14 Plus, a nie 14 Max. Jego lista parametrów jest identyczna jak w przypadku modelu bez żadnego dopisku w nazwie. Jedynymi różnicami są przekątna i rozdzielczość ekranu (2778×1284 pikseli, 458 ppi), pojemność akumulatora (4325 mAh) oraz wymiary (160,71×78,58×7,85 mm) i waga (245 gramów).

(fot. Jon Prosser, Ian Zelbo)

Podobnie jest w przypadku iPhone’a 14 Pro i 14 Pro Max – większość specyfikacji jest identyczna. Oba smartfony zaoferują procesor Apple A16 z sześcioma rdzeniami CPU, pięcioma GPU i 16-rdzeniowym NPU oraz modemem 5G, a także 6 GB RAM LPDDR5 i od 256 GB do 1 TB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Do tego zarówno na pokładzie jednego, jak i drugiego znajdzie się aparat główny z matrycą 48 Mpix i Lidar, jak również ekran o jasności do 1000 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i wsparcie dla ładowania przez złącze Lightning i MagSafe.

Ponadto iPhone 14 Pro będzie miał wyświetlacz o przekątnej 6,1 cala (2532×1170 pikseli; 460 ppi), akumulator o pojemności 3200 mAh, wymiary 146,7×71,5×7,65 mm i wagę 215 gramów, natomiast model 14 Pro Max 6,7-calowy ekran (2778×1284, 458 ppi), baterię 4323 mAh, wymiary 160,71×78,58×7,85 mm i wagę 255 gramów.

iPhone 14 – cena

Wraz z listą parametrów pojawiły się również informacje na temat cen całej nadchodzącej czwórki. Podobnie jak w przypadku parametrów, wciąż nie możemy mieć 100% pewności, co do ich wiarygodności. Jeżeli jednak jest to oficjalny cennik Apple, to klienci muszą pogodzić się ze świadomością, że nowe smartfony będą droższe.

Poniżej zestawienie cen poprzedniej i nowej generacji w Chinach:

iPhone 13 iPhone 14 iPhone 13 Pro iPhone 14 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Pro Max 128 GB 5999 juanów 6699 juanów 7999 juanów – 8999 juanów – 256 GB 6799 juanów 7399 juanów 8799 juanów 9899 juanów 9799 juanów 10899 juanów 512 GB 8399 juanów 9099 juanów 10399 juanów 11399 juanów 11399 juanów 12399 juanów 1 TB – – 11999 juanów 12999 juanów 12999 juanów 13899 juanów

Jak widać, we wszystkich przypadkach mamy do czynienia z podwyżką ceny. Jedynie cen modelu 14 Plus nie ma do czego odnieść, ponieważ nie ma on bezpośredniego poprzednika.

źródło: Weibo via MyDrivers

W przeszłości mówiło się, że podstawowy model będzie kosztował w Stanach Zjednoczonych tyle samo, ile poprzednik, natomiast ceny modeli z dopiskiem „Pro” wzrosną o 100 dolarów w każdym przypadku. Jeżeli jednak okaże się, że bazowa wersja rzeczywiście będzie miała 256 GB wbudowanej pamięci (zamiast 128 GB), do de facto ceny pozostaną takie same.

Wygląda jednak na to, że tak może być jedynie w Stanach Zjednoczonych i na innych rynkach ceny zostaną podniesione. Klienci w Polsce również zatem powinni być przygotowani na podwyżkę. Co ciekawe, TrendForce jeszcze niedawno było zdania, że Apple mogłoby nawet obniżyć cenę bazowego modelu z 799 do 749 dolarów, a wersji z dopiskiem „Pro” podnieść o tylko 50 dolarów (a de facto też obniżyć o 50 dolarów w przypadku, gdy najniższa opcja miałaby 256 GB pamięci) pod presją rosnącej globalnej inflacji i kursów walutowych, aby utrzymać sprzedaż na oczekiwanym poziomie.

Jak ostatecznie będzie – dowiemy się już w środę wieczorem.