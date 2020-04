Słuchawki Google, czyli Pixel Buds 2, już w sprzedaży. Oczywiście nie w Polsce

Google miało zamiar zaprezentować swoje bezprzewodowe słuchawki na konferencji I/O 2020, ale ta się nie odbędzie. Dlatego premiera miała miejsce online – Pixel Buds 2 po prostu pojawiły się na amerykańskiej stronie producenta.

Google nie rozpieszcza Polski, jeśli chodzi o oficjalną dostępność produktów – a szkoda, bo niektóre z nich, sprzedawane w sensownych cenach, na pewno znalazłyby zadowolonych użytkowników. Sam korzystam z Piksela 3a i cenię go sobie za kompaktowe rozmiary, kapitalny aparat i spokój umysłu, jeśli chodzi o brak rys na szklanej obudowie (której ten model nie ma ;)

O ile Piksela 3a można jeszcze dorwać u nas na portalach aukcyjnych, tak słuchawki Pixel Buds pierwszej generacji są u nas praktycznie nieobecne w jakiejkolwiek formie. Na Allegro znalazłem tylko jedną używaną sztukę, i to w nienajlepszym stanie. Nie zapowiada się, żeby drugą generację tego akcesorium czekał u nas inny los.

Słuchawki Google Pixel Buds 2

W porównaniu z modelem z 2017 roku, nowe słuchawki Google nareszcie są kompletnie bezprzewodowe. Mają konstrukcję douszną – producent przekazał, że długo analizował budowę ludzkich uszu, co zaowocowało powstaniem trzypunktowego systemu kotwiczącego. Ma on zapewnić utrzymanie budsów w uszach nawet podczas dynamicznych ćwiczeń. Dodatkowo słuchawki zbudowano tak, by uniknąć wrażenia „zatkanego ucha”, co powinno pozytywnie przełożyć się na komfort ich użytkowania.

Pixel Budsy drugiej generacji wyposażono w dotykowe elementy, pozwalające na sterowanie muzyką czy odbieranie połączeń. W środku znajdziemy raczej standardowe przetworniki 12 mm. Google nie przekazuje precyzyjnych informacji na temat charakterystyki ich działania.

Wiadomo tylko, że współpracują z podwójnymi mikrofonami (po dwa na każdą słuchawkę), ułatwiającymi odfiltrowywanie szumu otoczenia oraz czymś, co nazwano akceleratorem głosu, wykrywającym mowę przez wibracje szczęki. Dodatkowe funkcje uzupełniają: czujniki zbliżeniowe na podczerwień, które dadzą sygnał do wstrzymania odtwarzania gdy tylko wyjmiemy jedną ze słuchawek z ucha lub odporna na zachlapania obudowa (zgodnie ze standardem IPX4).

Google nie jest skłonne podawać dokładnych danych dotyczących pojemności baterii. Zamiast tego przekazuje, że na jednym ładowaniu można słuchać muzyki przez 5 godzin i rozmawiać przez 2,5 godziny. Etui o jajopodobnym kształcie jest w stanie wydłużyć czas słuchania muzyki do 24 godzin. Ładowanie etui odbywa się przez port USB-C.

Pixel Buds 2 korzystają z łączności Bluetooth 5.0 i sparują się szybko z telefonem na Androidzie (w wersji 6.0 lub wyższej) oraz urządzeniami działającymi na iOS. Tak jak poprzedni model słuchawek od Google, mają one wbudowanego Asystenta Google z tłumaczem w czasie rzeczywistym.

Na dzień dzisiejszy Pixel Buds 2 dostępne są tylko w sklepie Google Store za 179 dolarów. Ciekawe, czy jakość dźwięku jest wyższa niż w AirPodsach Pro.

Skoro już mieliśmy okazję doczekać premiery nowych słuchawek Google, to lada dzień powinniśmy poznać też oficjalne informacje o smartfonie Pixel 4a.

źródło: Google Store dzięki 9to5goole