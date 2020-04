Co będzie, a czego nie będzie miał Google Pixel 4a? (specyfikacja)

Pixel 4a, jako jako przedstawiciel średniej smartfonowej półki musi być nieco słabszy od flagowego Piksela 4 i mieć nieco mniej zaawansowane funkcje, żeby nie zagrozić pozycji droższego brata. W jaki sposób Google zamierza to osiągnąć? Przyjrzyjmy się specyfikacji spodziewanego smartfona.

Przecieki dotyczące Piksela 4a pojawiają się w sieci już od miesięcy, co tylko potwierdza fakt, że do premiery już niedaleko. W gruncie rzeczy, o średniopółkowcu Google wiemy już naprawdę dużo. Jego specyfikacja właśnie została potwierdzona, co pozwala nam bliżej przyjrzeć się jego potencjałowi sprzętowemu. I ponarzekać na rzeczy, których zabraknie.

To, co Google Pixel 4a będzie miał

Najprościej będzie te rzeczy po prostu wyliczyć. Zatem w skład specyfikacji wejdzie:

5,81-calowy ekran OLED Full HD+ (2340×1080 pikseli)

OLED Full HD+ (2340×1080 pikseli) pojedynczy aparat główny z:

– matrycą 12,2 Mpix ,

– optyczną oraz elektroniczną stabilizacją obrazu,

– nagrywaniem w 4K przy 30 kl./s lub w Full HD przy 120 kl./s, lub w HD przy 240 kl./s

– matrycą , – optyczną oraz elektroniczną stabilizacją obrazu, – nagrywaniem w 4K przy 30 kl./s w Full HD przy 120 kl./s, w HD przy 240 kl./s przedni aparat 8 Mpix (szerokokątny, 84º) i nagrywaniem w Full HD przy 30 kl./s

(szerokokątny, 84º) i nagrywaniem w Full HD przy 30 kl./s procesor Snapdragon 730 (1,8 GHz) z grafiką Adreno 618

(1,8 GHz) z grafiką Adreno 618 układ zabezpieczający Titan M Google

6 GB RAM

64 GB lub 128 GB pamięci wewnętrznej

lub pamięci wewnętrznej Dual SIM

NFC

bateria 3080 mAh

szybkie ładowanie 18 W

USB typu C

gniazdo słuchawkowe

czytnik linii papilarnych na pleckach

plastikowa obudowa

3 lata gwarantowanych aktualizacji Androida

Jak widać, Pixel 4a będzie dość łagodnym rozwinięciem idei zrównoważonego średniopółkowca, którą Google zaprezentowało w Pikselu 3a. Można się jedynie nieco martwić o możliwości fotograficzne, które na pewno nie będą równać się tym z Piksela 4 (choć same tryby nagrywania wideo się pokrywają).

To, czego Pikselowi 4a zabraknie

Są pewne kompromisy, na jakie Google musiało pójść, projektując ten model. Niektórym może brakować pewnych elementów z Piksela 4. Pojawią się też inne oszczędności. Mogą to być:

najprawdopodobniej ten sam aparat przedni, co w Google Pixel 3a

brak rozpoznawania twarzy

brak układu śledzenia ruchu Google Soli

jedynie pojedynczy aparat główny

brak podukładu fotograficznego Pixel Neural Core

brak slotu na karty microSD

brak obudowy z materiałów premium

prawdopodobny brak wersji XL (!)

Wszystkie powyższe rzeczy można będzie swobodnie przełknąć, jeśli tylko Google nie wyceni Piksela 4a zbyt wysoko. Niektóre źródła wskazują 399 dolarów jako prawdopodobną cenę. W bezpośrednim przeliczeniu na złotówki to mniej niż 1700 zł, ale trzeba pamiętać, że „podatek od nowości”, zwłaszcza w wypadku urządzeń Google, które nie mają oficjalnej dystrybucji w naszym kraju, może być bolesny.

Tak czy siak, przynajmniej wiemy, czego się spodziewać. Premiera może nastąpić w maju (planowano ją na odwołane Google I/O 2020), a może nawet jeszcze w kwietniu.

źródło: 9to5google

zdjęcia: 91mobiles

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!