Konferencja Google I/O 2020 całkowicie odwołana! Co w takim razie z Androidem 11?

Na początku marca Google poinformowało, że konferencja I/O 2020 nie odbędzie się w takiej formie, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni, tylko zostanie przeniesiona do internetu. Dziś jednak gigant z Mountain View ogłosił, że całkowicie anulował to wydarzenie. To kolejna po m.in. MWC 2020, UEFA Euro 2020 i ESC 2020 ofiara koronawirusa SARS-CoV-2.

Konferencja Google I/O to jedno z dwóch najważniejszych wydarzeń organizowanych przez giganta z Mountain View. Mimo że jest ona skierowana przede wszystkim do deweloperów (wejściówki kosztują ponad 1000 dolarów, dla przedstawicieli z sektora edukacji kilkaset dolarów mniej), to w trakcie jej keynote prezentowanych jest wiele nowości, które zainteresują przeciętnego użytkownika.

To właśnie w trakcie Google I/O Amerykanie oficjalnie zapowiadają nowego Androida, nowości w swoich usługach, a także prezentują nowy sprzęt. W trakcie zeszłorocznego Google I/O 2019 dowiedzieliśmy się, co zaoferuje Android 10 oraz zobaczyliśmy nowe smartfony Pixel 3a i Pixel 3a XL. Analogicznie, w tym roku spodziewaliśmy się udostępnienia informacji o Androidzie 11 i premiery średniopółkowych Pixeli. Niestety, nic takiego nie będzie miało miejsca w maju 2020 roku.

Konferencja Google I/O 2020 całkowicie odwołana

Informacja o „przeniesieniu” Google I/O 2020 do sieci miała dla nas marginalne znaczenie, bowiem i tak zawsze oglądamy stream keynote tego wydarzenia w internecie, lecz deweloperów mogło zmartwić, że nie będą mogli wziąć udziału w licznych sesjach i warsztatach z programistami z Google. Amerykanie zapewniali, że postarają się to jakoś rozwiązać, jednak ostatecznie postanowili odwołać całą konferencję.

Co chyba oczywiste, zrobiono to przez koronawirusa SARS-CoV-2, który panoszy się na całym świecie. Mimo że Google I/O 2020 fizycznie by się nie odbyło, to nawet przy wersji sieciowej musiałoby pracować wiele osób, a w obecnej sytuacji żadne zbiorowiska nie są zalecane (nie mówiąc już o tym, że nawet Google wysyła swoich pracowników do domu, żeby pracowali zdalnie). Nie byłoby więc możliwości, aby przygotować wydarzenie w jakiejkolwiek formie (potrzeba na to tygodni, nie da się tego zrobić w tydzień, a nie wiadomo, kiedy sytuacja z pandemią się unormuje).

Google I/O 2020 można więc uznać za kolejną ofiarę koronawirusa SARS-CoV-2, ponieważ podobny los spotkał już m.in. MWC 2020, UEFA Euro 2020 i Konkurs Piosenki Eurowizji 2020, a następne w kolejce podobno są targi COMPUTEX 2020. Google zapewnia jednak, że udostępni informacje o nowościach software’owych i hardware’owych na swoim blogu i forach dla społeczności.

