Android spakuje i częściowo odinstaluje aplikację, jeśli nie będziesz jej długo używać

Coś takiego przydałoby nam się w czasach, kiedy liczyliśmy każdy megabajt pamięci, zajmowanej przez aplikacje. Android będzie zwalniał miejsce w nowych wersjach systemu.

Dużo aplikacji, mało miejsca

Google pracuje nad funkcją systemu Android, która przyda się zwłaszcza tym, których telefony non-stop wyrzucają powiadomienia o kończących się zapasach wolnego miejsca w pamięci urządzenia. Zamiast sugerować odinstalowanie jakiejś aplikacji, system sam częściowo to zrobi.

Blog deweloperski Google zdradza, jak miałoby to wyglądać. Otóż system monitorowałby, które aplikacje są przez nas nieużywane. Po przekroczeniu ustalonego limitu czasowego, Android „archiwizowałby” dane takich apek, by zwolnić miejsce na urządzeniu. Zostałyby one częściowo odinstalowane, co pozwoliłoby zyskać nawet 60% zajmowanej przez nie przestrzeni – ale przy jednoczesnym uniknięciu pełnej deinstalacji.

System spakuje taką aplikację do specjalnie skompresowanego, oddzielnego pliku APK. Pozostanie ona w takim „skurczonym” stanie aż do momentu, w którym użytkownik zechce ponownie jej użyć. Wtedy z powrotem wróci do swojego poprzedniej wielkości – z wszystkimi zapisanymi danymi. Użytkownik nie traci więc niczego, korzystając z takiej opcji.

Funkcja wkrótce stanie się dostępna dla programistów, a pełne wdrożenie planowane jest na późniejszy okres w roku.

Z pewnością znalazłoby się kilka aplikacji na naszych telefonach, które mogłyby być częściowo odinstalowane

Trudno stwierdzić, jak możliwość oszczędzania miejsca w taki sposób będzie prezentowana użytkownikom Androida. Być może, po otworzeniu ustawień aplikacji z poziomu ekranu głównego, pojawi się jako jedna z opcji, zaraz obok polecenia „Odinstaluj”. Tak czy siak, wydaje się być całkiem niezłym pomysłem, zwłaszcza, jeśli korzystamy z urządzenia o mniejszej pojemności pamięci.