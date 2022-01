Tesla ponownie przesuwa premierę nowego samochodu

Tesla nie słynie z dotrzymywania pierwotnych terminów premier swoich samochodów. Zmiana na oficjalnej stronie sugeruje, że nowy pickup producenta pojawi się… nie wiadomo kiedy.

Tesla Cybertruck o wiele później niż zakładano?

Tesla Cybertruck nie ma łatwego życia. Zapowiedziany w 2019 roku elektryk o kontrowersyjnym designie miał pojawić się na drogach w ciągu dwóch lat. W sierpniu 2021 roku firma poinformowała, że premiera została przesunięta na 2022 rok. Teraz z oficjalnej strony, gdzie można było składać zamówienia, w ogóle zniknął rok premiery pojazdu.

Na wycieczkę z pickupem Tesli jeszcze trochę poczekamy (źródło: Tesla)

Jeden z redaktorów serwisu Edmunds zauważył, że wcześniej na stronie wisiał napis „Konfiguracja będzie możliwa do dokończenia niedługo przed premierą pojazdu w 2022 roku” (tłum. red.). Tekst skrócono teraz jednak do lakonicznego „Konfiguracja będzie możliwa do dokończenia niedługo przed premierą pojazdu”. Archiwum strony sugeruje, że pierwotna wersja zniknęła już pod koniec 2021 roku.

Czy Tesla Cybertruck jest kolejną ofiarą obecnie panującej sytuacji, która przekłada się m.in. na problemy z dostawą części? Z pewnością tak, ale jest coś jeszcze. Kanciasty wygląd jest mocno kontrowersyjny, ale oprócz wywoływania obrzydzenia (lub zachwytu) wymaga od projektantów nietypowych rozwiązań. Na przykład – jak stworzyć skuteczną wycieraczkę na tak wielką szybę?

Innym kłopotem może być popularność pozostałych samochodów Tesli. W Europie Model 3 był pierwszym autem elektrycznym, które trafiło na szczyt miesięcznej listy najchętniej kupowanych nowych aut. Producent w poprzednim roku sprzedał prawie milion samochodów na całym świecie. Możliwe, że Tesla Cybertruck nie ma aż tak wysokiego priorytetu wewnątrz firmy, która woli ograniczone zasoby skupić na tym, co faktycznie się sprzedaje.

Czy to oznacza, że Tesla Cybertruck została przesunięta na bliżej nieznany termin? Niekoniecznie. Takie działanie nie wpłynęłoby pozytywnie na wizerunek firmy i z pewnością zniechęciło potencjalnych klientów. Elon Musk obiecał podzielić się aktualizacją dotyczącą planów Cybertrucka na następnej rozmowie poświęconej zarobkom firmy, która została zaplanowana na 26 stycznia br.

Pod koniec miesiąca będzie więc wiadomo, kiedy pierwsi właściciele pickupa Tesli pochwalą się nowym nabytkiem przed sąsiadami.