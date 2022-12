realme ogłasza premierę smartfona, którego… właściwie ma w ofercie od 2 miesięcy

W sytuacji, w której właściwie nie ma tygodnia, by na rynku nie pojawił się jakiś nowy model smartfona, producenci wprowadzają do sprzedaży dziesiątki bliźniaczo wyglądających i działających urządzeń. Czasem różnią się od siebie jedynie detalami. Tak jest w wypadku realme 10s.

realme 10s – lekka modyfikacja realme 9i 5G

Najnowszy smartfon realme to dość leniwe usprawnienie modelu zaprezentowanego pod koniec października bieżącego roku. Między nim a realme 9i 5G jest tylko kilka niewielkich różnic. Mało tego – niektóre zmiany są… na minus.

realme 10s dołącza do sporawej rodzinki sprzętów, w której mamy już realme 10 4G, realme 10 5G, realme 10 Pro i realme 10 Pro+. Jako modyfikacja modelu poprzedniej generacji, dostał więcej pamięci RAM i szybsze ładowanie, ale już na pierwszy rzut oka widać, że ma o jeden obiektyw kamery mniej.

Smartfon dostał 8 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej w bazowej wersji, a baterię ładuje z mocą 33 W. Wśród portów znajdziemy USB-C, ale i port na karty microSD (do 1 TB).

Wracając do tematu aparatów, w realme 10s mamy dwa główne sensory, z czego pierwsze skrzypce gra matryca 50 Mpix, a drugie oczko to tylko czujnik głębi. W realme 9i mieliśmy ten sam aparat prowadzący, ale towarzyszyły mu dwa dodatkowe oczka – do zdjęć portretowych i makro. Widać więc oszczędności. Ciekawostką jest, że nowy model obsługuje dźwięk Hi-Res Audio, czego w realme 9i nie było.

realme 9i 5G (źródło: realme) realme 10s (źródło: GSMarena)

Reszta specyfikacji to „kopiuj-wklej”

realme 10s poza powyższymi różnicami jest właściwie urządzeniem sprzed kilku tygodni. Jego ekran to 6,6-calowy panel LCD Full HD o odświeżaniu 90 Hz. Jego sercem jest procesor MediaTek Dimensity 810 – zupełnie jak w realme 9i. Do tego mamy 8-megapikselowy aparat do selfie, montowany z boku czytnik linii papilarnych i możliwość łączenia się z sieciami 5G. Tutaj zero różnic względem pierwowzoru.

Całością zarządza Android 12 z nakładką systemową realme UI 3.

Nowość realme sprzedawana jest w Chinach, w cenach:

1099 juanów (~) za wersję 8 GB/128 GB,

1299 juanów (~) za wersję 8 GB/256 GB.

Czy i kiedy trafi do Polski, przekonamy się w późniejszym czasie.