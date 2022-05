Jak polepszyć zasięg internetu WiFi w domu lub mieszkaniu?

Akcja partnerska

Szybki internet wymaga przede wszystkim stabilnego, silnego łącza WiFi, które jest tak ważne, aby zapewnić użytkownikowi wysokie transfery zarówno pobierania, jak i wysyłania. W przypadku, gdy mamy w domu lub mieszkaniu więcej pomieszczeń oddalonych od routera, słaby zasięg może stanowić problem. Jak sobie z tym poradzić?

Jak poprawić zasięg WiFi w domu bądź w mieszkaniu? Mesh to najlepsza opcja

Jeden router na duży dom bądź mieszkanie to często za mało. Użytkownicy, którzy chcą zapewnić dobry zasięg na całej powierzchni, muszą wykorzystać wzmacniacze lub systemy mesh – obie metody polepszają zasięg, natomiast ich zasada działania jest nieco inna. Sieć mesh dzieli się na kilka urządzeń, które ze sobą bezpośrednio współpracują – wysyłając sygnał dalej.

Sieć mesh góruje nad klasycznymi wzmacniaczami – przede wszystkim nie tworzy dodatkowych sieci, a więc na obszarze działania systemu mamy tylko jedną. Jest to rozwiązanie wygodniejsze, bowiem nie ma potrzeby ręcznego przełączania się między wzmacniaczem a routerem.

Co więcej, w przypadku wzmacniaczy może wystąpić problem z kompatybilnością, natomiast urządzenia sieci mesh są zaprojektowane do bezpośredniej współpracy – nie ma zatem mowy o problemach ze zgodnością.

Systemy mesh są w stanie poprawić jakość połączenia WiFi – na pomoc przychodzi Huawei, który ma w ofercie kilka propozycji z tego segmentu. Co oferują? Sprawdźmy na przykładzie dwóch systemów: Huawei WiFi Mesh 7 oraz WiFi Mesh 3, które pomogą polepszyć zasięg internetu w domu bądź mieszkaniu.

Na początek Huawei WiFi Mesh 7, czyli rozwiązanie dla zaawansowanych użytkowników

Huawei WiFi Mesh 7 to zdecydowanie najbardziej zaawansowane rozwiązanie z systemów mesh producenta. W skład zestawu wchodzą tu dwa urządzenia, które mają na pokładzie aż 8 wzmacniaczy sygnału. Może wydawać się, że dwa routery nie wystarczą, natomiast prawda jest inna – zapewniają wzmocnienie sygnału na powierzchni do 550 m². To oczywiste, że pojedynczy router nie jest w stanie osiągnąć takiego wyniku.

Zasięg jest imponujący, ale ważna jest również prędkość. System Huawei WiFi Mesh 7 oferuje trzyzakresową sieć bezprzewodową WiFi w trzech standardach – 2,4 GHz 2 x 2 (802.11b/g/n/ax) o maksymalnej szybkości transmisji 574 Mb/s, 5 GHz 2 x 2 (niskie pasmo, 802.11a/n/ac/ax) o przepustowości do 1201 Mb/s oraz najbardziej zaawansowany 5 GHz 4 x 4 (wysokie pasmo, 802.11a/n/ac/ax), który gwarantuje prędkość aż do 4804 Mb/s.

Router, w zależności od potrzeby, pracuje w dwóch trybach – 2,4 GHz w połączeniu z 5 GHz (o niskim paśmie) lub w przypadku bardziej wymagających zadań 5 GHz (o szerokim paśmie) – z priorytetem na tę wartość. Oba urządzenia zatem zapewniają 3-zakresową sieć WiFi o wysokiej przepustowości w całym domu, co jest głównym plusem zestawu.

Warto dodać, że producent zaimplementował tu technologię HarmonyOS Mesh+, która ułatwia jeszcze szybsze i łatwiejsze zbudowanie sieci typu mesh, a przede wszystkim pozwala utrzymać stabilne połączenie urządzeń z punktem dostępowym trzyzakresowej sieci WiFi. System inteligentnie wybiera, z którym routerem najlepiej będzie się połączyć tak, aby utrzymać najlepszy zasięg połączenia z internetem w domu bądź mieszkaniu.

System Huawei WiFi Mesh 7, według zapewnień producenta, przełącza się między punktami dostępu niemalże błyskawicznie – opóźnienie procesu wynosi zaledwie 50 ms. Przechodząc z pokoju do pokoju nie doświadczymy spadku jakości połączenia.

System nie został pozbawiony również ważnej funkcji, jaką jest wizualizacja zasięgu. W aplikacji Huawei AI Life można łatwo sprawdzić, czy w całym domu bądź mieszkaniu routery są odpowiednio ustawione, wyświetlając stan zasięgu każdego podłączonego urządzenia.

System ma funkcję szybkiego połączenia jednym dotknięciem – jeśli mamy urządzenie z systemem Android i łącznością NFC, wykorzystywana jest technologia Huawei Share. Huawei WiFi Mesh 7 ma także przycisk Huawei H, który jest zgodny z funkcją WPS.

Bezpieczeństwo to podstawa, a więc nie zabrakło tu technologii zabezpieczającej HomeSec, która chroni urządzenia przed atakami sieciowymi i innymi potencjalnymi zagrożeniami.

Ile kosztuje Huawei WiFi Mesh 7? W oficjalnym sklepie producenta zestaw, obejmujący dwa routery, został wyceniony na 1899 złotych. Zwyższywszy na możliwości, jakie system oferuje, to naprawdę dobra cena.

Huawei WiFi Mesh 3 – nieco tańszy system mesh

A co, jeśli chcemy kupić podobne rozwiązanie, ale potrzebujemy bardziej podstawowego, tańszego systemu? Huawei również przychodzi z pomocą. Huawei WiFi Mesh 3 jest bardziej przyjazny dla kieszeni, ale również zaawansowany pod względem możliwości. Czym różni się od droższego modelu?

Główna zmiana w porównaniu do modelu oznaczonego liczbą „7” jest taka, że potrzeba więcej urządzeń, aby pokryć większą powierzchnię – dwa routery zapewnią zasięg na 400 m², natomiast zestaw złożony z trzech – 600 m². Warto dodać, że system jest w stanie zaoferować niższą (ale i tak wciąż imponującą!) przepustowość sieci bezprzewodowej WiFi, a połączenie jest dwupasmowe.

Do dyspozycji użytkownika są dwa standardy – 2,4 GHz o maksymalnej przepustowości do 574 Mb/s oraz 5 GHz do 2402 Mb/s – każdy wykorzystuje dwa wzmacniacze (łącznie jest ich 4). Podobnie jak w przypadku Mesh 7, opóźnienie przełączania się pomiędzy urządzeniami wynosi tu zaledwie 50 ms.

To tak właściwie koniec różnic między modelem wyżej – reszta funkcji i opcji, która trafiła do Mesh 7, znajduje się również w tańszym modelu. Jest m.in. współpraca z aplikacją Huawei AI Life, przy pomocy której mamy możliwość wizualizacji zasięgu WiFi – ten zdecydowanie się przyda dla większej liczby routerów tak, aby ustawić je w najbardziej optymalnych miejscach w domu bądź mieszkaniu.

Nie zabrakło także funkcji połączenia jednym dotknięciem, realizowanym przy pomocy modułu NFC oraz przycisku zgodnego z technologią WPS. Całość jest zabezpieczana przy pomocy HomeSec, która chroni urządzenia przed atakami sieciowymi i próbami wyłudzania danych.

Jako że system jest bardziej podstawową propozycją, to i kwota, którą przyjdzie nam zapłacić za Huawei WiFi Mesh 3, jest niższa w porównaniu do modelu Mesh 7. Zestaw obejmujący trzy urządzenia został wyceniony na 1299 złotych, natomiast można również wybrać 2-pak w kwocie 899 złotych, co jest ofertą najlepszą w kwestii ceny do możliwości.

Tekst powstał przy współpracy z Huawei