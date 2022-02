Cooler Master MM712 to ultralekka mysz bez dziur w obudowie

Tegoroczne wydarzenie Cooler Master Summit przynosi nam wiele nowości. Producent zaprezentował masę nowych urządzeń, peryferiów, akcesoriów, a także różnych dodatków. Wśród nich jest kilka perełek, którym warto poświęcić nieco więcej uwagi. Cooler Master MM712 jest jedną z nich, bowiem jest ultralekką myszką całkowicie pozbawioną dziur w obudowie.

Cooler Master MM712 to ultralekka myszka bez dziur w obudowie

W 2020 roku powstała moda na ultralekkie myszki z obudowami przypominającymi plastry miodu. Tego typu gryzonie znalazły uznanie wśród wielu graczy, bowiem dłuższe sesje z taką myszą nie męczą ręki. Niemniej jednak taka obudowa może się po prostu nie podobać. Cooler Master MM712 może być idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy poszukują ultralekkiej myszki, pozbawionej dziur w obudowie.

źródło: Cooler Master

Całość waży jedynie 58 gramów, została wykonana z plastiku typu ABS, PTFE oraz gumy. Urządzenie bazuje na sensorze optycznym produkcji PixArt, zapewniającym zakres DPI od 400, aż do 19000 oraz maksymalny polling rate na poziomie 1000 Hz. PPM, jak i LPM, mają optyczne przełączniki, gdzie producent gwarantuje żywotność do 70 milionów kliknięć. MM712 może pracować w trzech trybach – przewodowym, Bluetooth 5.1 oraz 2,4 GHz, a całość jest zasilana przez zintegrowany akumulator o pojemności 500 mAh, który można ładować przy pomocy przewodu.

źródło: Cooler Master

Warto dodać, że urządzenie ma na pokładzie subtelne podświetlenie RGB. Mysz będzie sprzedawana w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej oraz białej.

Cooler Master GP27-FQS – monitor z podświetleniem MiniLED

Na rynku można znaleźć różnorakie monitory o matrycach IPS, VA, TN, a także OLED. Ważnym elementem każdej matrycy jest zdecydowanie podświetlenie, bo to właśnie one często decyduje o tym, czy barwy są odwzorowywane poprawnie czy też nie. Nadchodzący monitor CM GP27-FQS będzie bazował na matrycy typu IPS (produkcji AUO AHVA Ultra Speed), która ma cechować się 8-bitową głębia kolorów (wyświetlać 1,07 miliarda barw).

Ekran będzie miał przekątną 27 cali, odświeżanie 165 Hz oraz rozdzielczość WQHD 2560 x 1440 pikseli w standardowych proporcjach 16:9. Matryca ma mieć podświetlenie MiniLED, gwarantujące pokrycie przestrzeni barw Adobe RGB na poziomie 99% oraz DCI-P3 = 97%, monitor zda zatem egzamin nie tylko w grach komputerowych, ale także w pracy. Monitor Cooler Master cechuje się opóźnieniem na poziomie 1 ms, a także jasnością do 1200 nitów w peaku – obsługuje zatem protokół HDR.

Urządzenie zostało wyposażone w pełen zestaw złączy – 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0, USB-C (Power Delivery 90 W), 1 x USB-B oraz 2 x USB-A. Producent nie zapomniał tu o dwóch głośnikach o mocy 2 W. Monitor będzie dostępny w drugim kwartale br. w cenie 399 dolarów (równowartość ~ 1580 złotych).

Cooler Master MK721 – kompaktowa, ale w pełni wyposażona klawiatura

MK721 to kolejne akcesorium, które w niedalekiej przyszłości trafi na rynek. Klawiatura jest w standardzie 65%, a więc zajmuje zdecydowanie mniej miejsca na biurku, bowiem została pozbawiona sekcji numerycznej – ma wymiary 334 x 118 x 37 mm. Mimo tego urządzenie ma wszystko, czego potrzebuje nawet bardziej wymagający użytkownik. Cooler Master wyposażył MK721 w przełączniki mechaniczne TTC w trzech wersjach – czerwonych, niebieskich oraz brązowych.

źródło: Cooler Master

Na przełącznikach znajdą się nakładki typu PBT Double Shot, a każdy switch gwarantuje podświetlenie RGB. Klawiatura składa się z plastiku oraz aluminium, a producent w prawym górnym rogu zamontował pokrętło do sterowania głośnością. Urządzenie podobnie jak MM712, działa w trzech trybach – przewodowym, Bluetooth 5.1 oraz 2,4 GHz. Całość zasila ogniwo 2000 mAh, które pozwoli do 73 godzin pracy przy wyłączonym podświetleniu.

źródło: Cooler Master

W zestawie Cooler Master MK721 znajdzie podkładka pod nadgarstki, a klawiatura będzie sprzedawana w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i białej.

Słuchawki Cooler Master SH711 oferują hybrydowe ANC

Na koniec chciałbym przyjrzeć się słuchawkom SH711. Mają na pokładzie przetworniki o średnicy 40 mm, które według zapewnień producenta oferują wysoką jakość dźwięku – nie tylko w grach komputerowych, ale przede wszystkim muzyce. Najciekawszy jest fakt, że firma nie zaimplementowała tu bezprzewodowego połączenia 2,4 GHz, a jedynie Bluetooth 5.0, które cechuje się wysokimi opóźnieniami.



źródło: Cooler Master

Słuchawki nadadzą się do gier jedynie poprzez przewodowe połączenie realizowane przy pomocy przewodu USB-C lub analogowego złącza Jack 3,5 mm. Ponadto urządzenie zostało wyposażone w hybrydową technologię ANC, która wykorzystuje 4 mikrofony do redukcji hałasu z zewnątrz. Na samych słuchawkach producent zaimplementował panele dotykowe, dzięki którym możemy dla przykładu kontrolować – przewijać, czy ściszać dźwięki. Bateria w środku słuchawek ma zapewnić do 30 godzin pracy na jednym ładowaniu.